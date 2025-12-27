Putin: Ukrajina ne želi mir

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako Rusija vidi da Kijev nije u žurbi okončati sukob u Ukrajini na miroljubiv način, izvijestila je novinska agencija Interfax u subotu.

Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi razriješiti sukob na miroljubiv način, da će Rusija postići sve ciljeve svoje "specijalne vojne operacije" silom, izvijestila je državna novinska agencija TASS.

Ranije u subotu, odgovarajući na brojne noćne napade bespilotnim letjelicama i projektilima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Rusija pokazala želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Očekuje se da će Zelenskij u razgovoru s Trumpom ponovo naglasiti uvjete Kijeva za pregovore. Ukrajinski vođa odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uvjetima Moskve.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom na Putinove izjave.

Zelenskij je veliki noćni napad s oko, kako je rekao, 500 dronova i 40 projektila, ocijenio kao ruski odgovor na tekuće mirovne napore koje je posredovao Washington.

Ukrajinski čelnik rekao je da će se nedjeljni razgovori na Floridi usredotočiti na sigurnosna jamstva i teritorijalnu kontrolu nakon što završe borbe u najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, koji je započeo ruskom invazijom na svog manjeg susjeda 2022. godine. Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz velikog, gusto urbaniziranog dijela istočne regije Donjeck koju ruske trupe nisu uspjele okupirati u gotovo četiri godine rata. Kijev želi da se borbe zaustave na trenutnim linijama.

Rusija je polako napredovala tijekom 2025. godine, uz cijenu značajnih žrtava na bojnom polju prepunom dronovima.

U subotu su obje strane iznijele oprečne tvrdnje o dva grada na prvoj crti bojišnice: Mirnohradu na istoku i Huljajpolju na jugu. Moskva je tvrdila da je zauzela oba, dok je Kijev rekao da je odbio ruske napade tamo.

Prema američkom kompromisu, slobodna ekonomska zona bi se uspostavila ako se ukrajinske trupe povuku iz dijelova Donjecke regije, iako detalji tek trebaju biti razrađeni.

Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da ako ne uspije prisiliti SAD da podrže stav Ukrajine o pitanju zemlje, spreman je staviti plan od 20 točaka na referendum - sve dok Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre koji bi Ukrajini omogućio da se pripremi i održi glasanje.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da se kijevska verzija plana od 20 točaka razlikuje od onoga o čemu je Rusija razgovarala sa SAD-om, prema novinskoj agenciji Interfax-Rusija.

No, izrazio je optimizam da je u potrazi za rješenjem dosegnuta "prekretnica".