TRAŽENJE PUTA PREMA MIRU

Putin započeo razgovore s američkim izaslanicima o okončanju rata u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u četvrtak kasno navečer kako bi razgovarali o planu za okončanje rata u Ukrajini, priopćio je Kremlj

Putin se sastao s dvojicom Amerikanaca nešto prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je dogovor "razumno blizu", a Witkoff je rekao da su se pregovori sveli na jedno pitanje.

Witkoff i Kushner doputovali su radi pregovora s Putinom o mogućem planu za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

TKO TU KOGA? Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam
Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam

Putin je kasno u srijedu rekao da će razgovarati o rješavanju ukrajinskog pitanja i mogućnosti korištenja zamrznutih ruskih sredstava za obnovu teritorija pod ruskom okupacijom, ali i o Trumpovom prijedlogu za 'Odbor za mir', inicijative za promicanje mira diljem svijeta.

Nakon razgovora, pregovarači će otići izravno u Abu Dabi, rekao je Witkoff u četvrtak, "gdje će biti pregovora između vojski i rasprava" o gospodarskim pitanjima.

