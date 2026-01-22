Sljedeće države odbile su poziv za sudjelovanje: Francuska, Njemačka, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska
Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio njegov poziv da se pridruži Trumpovoj inicijativi Odbor za mir, usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, no Putin je to ubrzo demantirao, rekavši da je poziv tek u razmatranju, piše Reuters.
- Pozvan je. Prihvatio je - rekao je Trump novinarima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Ubrzo nakon Trumpovih izjava, Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao da Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog te da će na njega odgovoriti u dogledno vrijeme.
Oko 60 zemalja primilo je pozive američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže Odboru za mir. Članovi Izvršnog odbora Odbora za mir objavljeni su 17. siječnja 2026. godine. To su: Nickolay Mladenov – visoki predstavnik za Gazu
Marco Rubio – državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država
Steve Witkoff – posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok
Jared Kushner – zet Donalda Trumpa
Tony Blair – bivši premijer Ujedinjenog Kraljevstva
Marc Rowan – glavni izvršni direktor (CEO) tvrtke Apollo Global Management
Ajay Banga – predsjednik Svjetske banke
Robert Gabriel Jr. – američki politički savjetnik
Sljedeće države odbile su poziv za sudjelovanje: Francuska, Njemačka, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska. Premijer Plenković još razmatra članstvo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+