Obavijesti

News

Komentari 2
TKO TU KOGA?

Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam
Foto: Reuters

Sljedeće države odbile su poziv za sudjelovanje: Francuska, Njemačka, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio njegov poziv da se pridruži Trumpovoj inicijativi Odbor za mir, usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, no Putin je to ubrzo demantirao, rekavši da je poziv tek u razmatranju, piše Reuters.

 - Pozvan je. Prihvatio je - rekao je Trump novinarima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Ubrzo nakon Trumpovih izjava, Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao da Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog te da će na njega odgovoriti u dogledno vrijeme.

PAO DOGOVOR Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola
Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola

Oko 60 zemalja primilo je pozive američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže Odboru za mir. Članovi Izvršnog odbora Odbora za mir objavljeni su 17. siječnja 2026. godine. To su: Nickolay Mladenov – visoki predstavnik za Gazu

Marco Rubio – državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država

Steve Witkoff – posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok

Jared Kushner – zet Donalda Trumpa

Tony Blair – bivši premijer Ujedinjenog Kraljevstva

Marc Rowan – glavni izvršni direktor (CEO) tvrtke Apollo Global Management

Ajay Banga – predsjednik Svjetske banke

Robert Gabriel Jr. – američki politički savjetnik

Sljedeće države odbile su poziv za sudjelovanje: Francuska, Njemačka, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska. Premijer Plenković još razmatra članstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?
PRATITE NA 24SATA

Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026