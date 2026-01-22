Trump: Putin je prihvatio poziv u moj Odbor. Putin: Ne, nisam

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio njegov poziv da se pridruži Trumpovoj inicijativi Odbor za mir, usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, no Putin je to ubrzo demantirao, rekavši da je poziv tek u razmatranju, piše Reuters.

- Pozvan je. Prihvatio je - rekao je Trump novinarima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Ubrzo nakon Trumpovih izjava, Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao da Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog te da će na njega odgovoriti u dogledno vrijeme.

Oko 60 zemalja primilo je pozive američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže Odboru za mir. Članovi Izvršnog odbora Odbora za mir objavljeni su 17. siječnja 2026. godine. To su: Nickolay Mladenov – visoki predstavnik za Gazu

Marco Rubio – državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država

Steve Witkoff – posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok

Jared Kushner – zet Donalda Trumpa

Tony Blair – bivši premijer Ujedinjenog Kraljevstva

Marc Rowan – glavni izvršni direktor (CEO) tvrtke Apollo Global Management

Ajay Banga – predsjednik Svjetske banke

Robert Gabriel Jr. – američki politički savjetnik

Sljedeće države odbile su poziv za sudjelovanje: Francuska, Njemačka, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska. Premijer Plenković još razmatra članstvo.