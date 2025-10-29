Dmitrijev je pohvalio suradnju između SAD-a, Saudijske Arabije i Rusije kao zemalja s najvećim svjetskim zalihama prirodnih resursa i rekao da će takva suradnja učiniti svijet sigurnijim
Putinov izaslanik: 'U roku od godinu dana ostvarit ćemo mir'
Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, rekao je na investicijskoj konferenciji u Saudijskoj Arabiji da će rat u Ukrajini prestati u roku od godine dana.
Dmitrijev je to rekao nakon sastanka s dužnosnicima američke administracije u SAD-u prošli vikend.
Njegov posjet dolazi nakon odluke o odgodi samita između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
"Sigurni smo da smo na putu prema miru i kao mirotvorci moramo to ostvariti", rekao je Dmitrijev, koji je također glavni izvršni direktor Ruskog izravnog investicijskog fonda, na konferenciji u Rijadu.
Na pitanje je li mir u Ukrajini moguć u roku od godine dana, Dmitrije je rekao: "Vjerujem da jest."
Dmitrijev je u SAD-u rekao da su SAD i Rusija blizu "diplomatskom rješenju" rata.
Dmitrijev je pohvalio suradnju između SAD-a, Saudijske Arabije i Rusije kao zemalja s najvećim svjetskim zalihama prirodnih resursa i rekao da će takva suradnja učiniti svijet sigurnijim.
"Ljudi su sada usredotočeni na regionalni sukob oko Rusije, ali mi ne želimo da on eskalira u veći sukob. A da bi to tako bilo, moramo činiti bolje nego što činimo, ne gore", rekao je.
