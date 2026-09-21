Putinova stranka dobila izbore. Dobili više glasova nego 2021.

Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima koje je predsjednik Vladimir Putin predstavio kao test potpore ratu u Ukrajini, priopćilo je u ponedjeljak središnje izborno povjerenstvo nakon što je prebrojeno više od 95 posto glasova.

Foto: Vyacheslav Prokofiev

Stranka Jedinstvena Rusija osvojila je 57,83 posto glasova, objavilo je središnje izborno povjerenstvo. To je porast u odnosu na 49,8 posto koliko je stranka osvojila 2021., kada su zadnji put održani izbori za Državnu dumu, donji dom parlamenta.

Prema tim rezultatima, Jedinstvena Rusija osvojila bi 355 od ukupno 450 zastupničkih mjesta u Dumi, čime bi zadržala ustavnu većinu, priopćilo je povjerenstvo.

Na izborima, prvima od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. godine, biralo se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a provodili su se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ishod glasovanja gotovo je bio siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena je iz utrke.

Glasovanje je započelo u petak ujutro i trajalo do nedjelje u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu.