Putnici leta 93 postali su heroji tog dana: Otmičarima preoteli avion, obitelji su čule i snimku

Taj 9. rujna 2001. godine ostaje upisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, nakon što su četiri komercijalna aviona oteta u koordiniranim napadima terorističke skupine Al-Qaeda. Svih 2.977 žrtava, među kojima su bili putnici, posade i nevini civili, platio je cijenu tih zločinačkih čina. Međutim, među svim tragedijama tog dana, postoji jedna priča koja se izdvaja kao simbol hrabrosti, odlučnosti i samopožrtvovanja – priča o letu United Airlines 93.

Taj četvrti avion, koji je poletio iz Newarka u New Jerseyju prema San Franciscu, imao je 44 putnika i članova posade. Nažalost, avion je bio otet u isto vrijeme kada su i ostali letovi postali oružje u rukama terorista. No, ono što je uslijedilo na letu 93 nije bilo kao u slučaju prethodnih otmica. Putnici su bili svjesni da su oteti, a mnogi su uspjeli doći u kontakt s obiteljima i obavijestiti ih o situaciji.

Jedan od najsvjetlijih trenutaka te tragedije bio je kada je putnik Todd Beamer, zajedno s drugim putnicima, organizirao borbu protiv terorista. Prema svjedočanstvima, putnici su, svjesni da je napad na Washington, D.C. neizbježan, odlučili poduzeti drastičan korak kako bi spriječili daljnje krvoproliće. Svi su se okupili u hrabroj borbi protiv otmičara, pokušavajući preuzeti kontrolu nad zrakoplovom. Zbog njihove hrabrosti, avion je, umjesto da se zabije u Bijelu kuću ili Kapitol, srušen u polje u blizini Shanksvillea u Pennsylvaniji.

Prema istrazi, avion je pao samo nekoliko minuta nakon što je došlo do borbe između putnika i terorista, srušivši se u vrlo izoliranom području. Nažalost, svi putnici, uključujući Beamera, koji je postao simbol hrabrosti, poginuli su, ali su svojom akcijom spasili stotine, pa možda i tisuće života.

Ovaj trenutak hrabrosti postao je simbol svih onih koji su tog dana pokazali nevjerojatnu hrabrost suočeni s najgorim strahovima.

Snimka iz kokpita: Privatna sesija za obitelji

Nakon tragedije, obiteljima žrtava leta United Airlines 93 omogućeno je da preslušaju snimku kokpit-voice recordera (CVR) koji je zabilježio posljednje trenutke na letu. Iako snimke obično ostaju povjerljive, FBI je odlučio pružiti obiteljima mogućnost da se upoznaju s detaljima događaja.

Sesija preslušavanja bila je 18. travnja 2002. godine u New Jerseyju, pod strogim uvjetima povjerljivosti. Tijekom te sesije, obiteljima je dopušteno slušanje snimke nekoliko puta i postavljanje pitanja FBI-ovim službenicima koji su bili prisutni, iako je sadržaj ostao povjerljiv.

Snimka kokpit-voice recordera nikada nije bila javno objavljena, a transkript snimke bio je dostupan javnosti tek 2006. godine, tijekom suđenja Zacariasu Moussaouiju. Iako su odabrani dijelovi snimke korišteni u dokumentarnim filmovima, cijeli materijal ostao je povjerljiv. FBI je objasnio da bi objavljivanje cijele snimke moglo ugroziti buduće pravne postupke.