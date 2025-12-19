Obavijesti

Putnici u šoku: 'Obitelj je na let ukrcala svoju mrtvu baku! Rekli su da je umorna i da spava...'

Putnici u šoku: 'Obitelj je na let ukrcala svoju mrtvu baku! Rekli su da je umorna i da spava...'
Iz EasyJeta demantiraju tvrdnje putnika, kažu kako je gospođa preminula u avionu, ne prije toga...

"Ukrcali su mrtvu ženu u avion. Bilo je jasno da je mrtva", "Pijan ne možeš u avion, ali očito mrtav možeš", "Njezina obitelj je rekla radnicima u zračnoj luci da je umorna i da je zaspala, ovi su im povjerovali", govore za Daily Mail putnici s leta iz španjolske Malage do Londona...

Prema tvrdnjama putnika, petero članova britanske obitelji na let za domovinu ukrcala je i 89-godišnjakinju, članicu obitelji, koja je već bila mrtva. 

Putnici su ispričali kako je avion već bio na pisti, kako se pripremao za polijetanje, kad je sve zaustavljeno jer je otkriveno kako je 89-godišnjakinja preminula.

Iz EasyJeta demantiraju tvrdnje putnika, kažu kako je gospođa preminula u avionu, ne prije toga...

- Sigurna sam da je preminula prije ulaska na let. Čuo sam kako jedan član obitelji uvjerava radnike na ukrcaju kako su oni doktori, kako je žena samo umorna - kaže jedan putnik za Daily Mail.

Putnici s kojima su razgovarali novinari britanskog medija uvjereni su kako je obitelj ovako htjela uštedjeti, kako su zaključili da je ovo puno jeftinija opcija nego sad prolaziti kroz cijelu proceduru, pokriti dodatne troškove...

- Zašto ste pustili mrtvu ženu na let? Vidio sam je kako su je u kolicima uveli u avion. Držali su joj glavu. Jedan doktor koji je bio u avionu potvrdio je da je bila mrtva prije nego što su je stavili u sjedalo. Nadam se da će španjolske vlasti ovo istražiti - poručuje jedna putnica s leta.

- Ženu su proglasili mrtvom u avionu koji je polazio iz Malage za London - kratko su se oglasili iz španjolske policije.

Let je na kraju kasnio 12 sati...

