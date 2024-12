Putnici u Vrbovcu bijesni, HŽ: 'Osigurali smo 4 autobusa, stizali su svakih par minuta'

Putnici koji su jutros putovali vlakom 770 na relaciji Koprivnica-Zagreb kasnili su 66 minuta, između ostalog, zbog radova na dionici pruge Vrbovec-Dugo Selo. Na kolodvoru u Vrbovcu su presjedali u autobus, kako piše EPodravina, a za 150 putnika osigurali su tek jedan autobus, no iz HŽ-a nam poručuju kako ih je osigurano četiri i da je bilo dovoljno mjesta za sve putnike.

- Vlak s kojim putuje oko 150 ljudi. Danas se presjeda od Vrbovca do Dugog Sela. Krenuli smo 20 minuta kasnije od predviđenog iz Koprivnice. Došli smo do Vrbovca, od Vrbovca do Dugog Sela vozi bus. Nas je 150. Oni su poslali jedan bus. Jedan. Taj bus je otišao s putnicima, ostalih 100 ljudi ostalo stajati. Koga god da se pitalo, ne znaju kad će doći ostatak buseva. Oni ne znaju kad će doći busevi da prevezu putnike do Dugog Sela. Tragikomedija - piše EPodravina.

HŽ:'Osigurali smo četiri autobusa'

Kontaktirali smo HŽ koji poručuje da zbog radova na spomenutoj dionici dolazi do većih poremećaja u izvršenju prijevoza, odnosno kašnjenja.

- Vezano uz jutrošnje kašnjenja vlaka 770, zbog uvrštavanja druge garniture u sastav vlaka uslijed posebne organizacije prometa zbog radova, vlak 770 (Koprivnica 6.01 – Zagreb 7.22) krenuo je iz Koprivnice sa 16 min kašnjenja te je u dolasku u Vrbovec kasnio 30 minuta zbog uvedenih usporenih vožnji na zahtjev HŽ Infrastrukture. U kolodvoru Vrbovec putnici su presjedali u autobuse koji su u polasku kasnili dodatnih 35 minuta. Putnici su u Zagreb GK stigli u 8.28 sati uz 66 minuta kašnjenja - poručuju iz HŽ-a.

- Sukladno frekvenciji putnika za vlak 770 bila su osigurana 4 autobusa te je bilo dovoljno mjesta za sve putnike. Autobusi su u kolodvor Vrbovec stizali uz par minuta razmaka zbog čega su putnici pretpostavili da ih nema dovoljno - odgovorili su nam te dodali kako sukladno Uredbi (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu putnici ostvaruju pravo na naknadu za kašnjenje od 60 do 119 minuta koja se isplaćuje u visini od 25 % cijene karte.