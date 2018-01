Putnički vlak naletio na kombi: Strojovođi dvije godine zatvora

Tomislav Kučko, 42-ogodišnji strojovođa iz Križevaca, u srijedu je na Županijskom sudu u Bjelovaru nepravomoćno osuđen na dvije godine bezuvjetnog zatvora zbog optužbi da je izazvao nesreću kada je krajem 2016. kod Bjelovara putničkim vlakom udario u kombi, pri čemu su poginule dvije, tri su teže, a dvije lakše ozlijeđene.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198392 / male sredice]

Kučko je osuđen za kaznena djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa, jer je upravljajući putničkim vlakom 28. prosinca 2015. oko 13 sati na pružnom prijelazu u Malim Sredicama udario u taksi kombi, čiji je vozač od težine ozljeda poginuo na mjestu nesreće, a jedna je putnica umrla kasnije istoga dana.

Troje je putnika zadobilo teške ozljede, a dvoje lakše.

Kučko je tijekom sudskog postupka priznao djela koja mu se stavljaju na teret, no odbio je navode o neizravnoj namjeri, nego je tvrdio kako je riječ o nehaju.

Obrazlažući presudu, sutkinja Sandra Galjar istaknula je kako je Kučko kao iskusan strojovođa morao poštivati proceduru koja se provodi u slučaju neispravnosti uređaja za osiguravanje željezničko-cestovnog prijelaza.

Naime, umjesto da po propisu zaustavi vlak, a potom tim dijelom prođe uz maksimalnu brzinu od 10 kilometara na sat, Kučko je prošao bez zaustavljanja, brzinom od 61 kilometar na sat.

Sutkinja je navela i da je on bio upoznat s procedurom jer je dobio pisani, ali i usmeni nalog prometnika. Uz to, strojovođa je dao zvučne signale prije prelaska prijelaza, što znači da je bio svjestan kako bi moglo doći do nesreće.

Iz navedenih razloga nije prihvaćena teza obrane da se radilo o nehaju, kako je tvrdila Kučkova obrana, nego o neizravnoj namjeri, poručila je sutkinja obrazlažući osuđujuću presudu.

Iako je za djela koja mu se stavljaju na teret propisana minimalna zatvorska kazna od tri godine, Sudsko vijeće uzelo je u obzir da je Kučko neosuđivan, da je otac četvero malodobne djece koja se školuju, pa mu je dosudilo dvije godine bezuvjetnog zatvora.