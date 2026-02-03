Obavijesti

PROBLEMATIČNI ALGORITMI

Racija u Muskovom uredu u Parizu. Za sve krivi negacija Holokausta i seks deepfake?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Dado Ruvic

Platforma, ranije poznata kao Twitter, istražuje se zbog niza navodnih prekršaja, uključujući poticanje angažmana na sadržaju krajnje desnice i dopuštanje da AI chatbot kompanije stvara seksualizirane deepfake slike žena i djece

Francuska policija, zajedno s Europolom, u ponedjeljak je pretražila urede Elon Muskovе društvene mreže X u francuskom glavnom gradu, priopćilo je tužiteljstvo u Parizu, piše DW.

Platforma, ranije poznata kao Twitter, istražuje se zbog niza navodnih prekršaja, uključujući poticanje angažmana na sadržaju krajnje desnice i dopuštanje da AI chatbot kompanije stvara seksualizirane deepfake slike žena i djece.

Tužitelji su također podnijeli zahtjeve za „dobrovoljnim ispitivanjima“ Muska i bivše direktorice X-a Linde Yaccarino.

Tužiteljstvo u Parizu objavilo je na samoj platformi X kako bi potvrdilo tekuće racije, prije nego što je reklo da napušta platformu i pozvalo svoje pratitelje da ga prate na drugim mrežama.

„U ovoj fazi, vođenje istrage temelji se na konstruktivnom pristupu, s ciljem da se na kraju osigura da platforma X posluje u skladu s francuskim zakonima, budući da djeluje na nacionalnom teritoriju,“ priopćilo je tužiteljstvo.

Koja se potencijalna kaznena djela istražuju u vezi X-a?

Tužiteljstvo u Parizu navelo je optužbe koje se ispituju u sklopu istrage društvene mreže Elona Muska:

Surađivanje u posjedovanju pornografskih slika maloljetnika

Surađivanje u organiziranoj distribuciji, ponudi ili stavljanju na raspolaganje pornografskih slika maloljetnika

Klevetanje nečije slike (seksualne deepfake slike)

Poricanje zločina protiv čovječnosti (poricanje Holokausta)

Pronevjera podataka iz automatiziranog sustava obrade podataka od strane organizirane skupine

Krivotvorenje rada automatiziranog sustava obrade podataka od strane organizirane skupine

Vođenje ilegalne online platforme od strane organizirane skupine

