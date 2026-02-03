Musk je moljakao monstruma Epsteina za posjet 'pedofilskom otoku': 'Nemilosrdno me blate'

Elon Musk je u više navrata moljakao za posjet otoku Little Saint James, privatnom karipskom posjedu Jeffreyja Epsteina, i to godinama nakon što je Epstein već bio osuđen 2008. zbog kaznenih djela povezanih sa seksualnim iskorištavanjem maloljetnica.

Dokazuju to dokumenti američkog Ministarstva pravde objavljeni krajem siječnja 2026. uključuju e-mailove iz 2012. i 2013. godine u kojima Musk i Epstein razgovaraju o mogućnosti posjeta otoku, planiranju termina i logistici dolaska. Nema potvrde da je do posjete zaista i došlo.

U jednoj razmjeni iz studenoga 2012. Epstein pita Muska koliko bi ljudi trebalo helikopterom prebaciti na otok, a Musk odgovara da bi vjerojatno došao samo sa svojom tadašnjom partnericom Talulah. U istoj poruci Musk pita koji bi dan ili noć bili najbolji za najluđu zabavu na Epsteinovu otoku.

Na Božić 2012. Musk piše da je radio cijelu godinu bez predaha i da želi otići negdje gdje može pustiti kočnice i opustiti se, spominjući party scenu u St. Bartsu ili sličnim mjestima. Epstein mu u tom kontekstu nudi svoj otok kao mogućnost.

U prosincu 2013. Musk ponovno šalje poruku u kojoj kaže da će se preko praznika nalaziti u području Britanskih Djevičanskih Otoka i St. Bartsa te pita postoji li dobro vrijeme za posjet. Epstein odgovara da uvijek ima mjesta za njega i nudi helikopter kao prijevoz.

Razgovor se nastavlja oko mogućih datuma nakon Nove godine, Musk šalje okvirni raspored, a Epstein predlaže konkretno organiziranje leta. Dokumenti također uključuju Epsteinove kalendarske bilješke iz 2014. u kojima se spominje mogućnost Muskova dolaska na otok, uz pitanja sebi je li taj plan još uvijek aktualan.

Objavljeni dokumenti uključuju slike Billa Clintona, Micka Jaggera i Jeffreyja Epsteina

U istim materijalima pojavljuju se i pozivi na druženja s poznatim osobama, uključujući božićni poziv na kojem se spominje i Woody Allen, na što Musk daje potvrdan odgovor.

Važno je naglasiti da objavljeni e-mailovi dokazuju da je Musk u određenim trenucima bio zainteresiran za posjet i da je sudjelovao u dogovorima, što je u suprotnosti s njegovim kasnijim javnim tvrdnjama da je imao vrlo malo kontakta s Epsteinom i da je odbijao njegove pozive.

Musk je kasnije na društvenim mrežama i intervjuima tvrdio da ga je Epstein stalno pokušavao privući i da je on navodno odbijao takve pozive, pisao je NBC. Ali objavljena korespondencija pokazuje da je u više navrata aktivno sudjelovao u razgovorima o mogućem dolasku.

Američki poduzetnik Reid Hoffman i još neki javni komentatori optužili su Muska da prikazuje odnos s Epsteinom na način koji ne odgovara objavljenim dokumentima, tvrdeći da je pokušao umanjiti vlastitu uključenost i prebaciti fokus na druge ljude.

Unatoč tome, nema potvrđenih dokaza da je Musk zaista otišao na otok Little Saint James, niti postoji dokaz da je sudjelovao u Epsteinovim zločinima ili u seksualnom zlostavljanju maloljetnica.

Dok Musk danas javno napada druge i predstavlja se kao netko tko se bori za žrtve, objavljeni mailovi pokazuju da je njegova priča o minimalnom kontaktu s Epsteinom netočna...

- Nitko se nije borio više za potpuno objavljivanje Epsteinovih dosjea i za progone onih koji su zlostavljali djecu od mene - poručio je Musk u objavi 1. veljače i dodao:

- Znao sam da ću biti nemilosrdno blaćen, unatoč tome što nikada nisam prisustvovao njegovim zabavama, nisam bio na njegovom zrakoplovu „Lolita Express“, nisam kročio na njegov jezivi otok niti sam učinio išta loše - napisao je Musk...