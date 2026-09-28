Radić o 'sidrenim cijenama': 'To je suludo, graniči s ludilom...'

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić komentirao je u HRT-ovoj emisiji 'Oporbeni zarez' trenutačni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a rekavši kako nije primijetio neke veće gužve u gradu te dodao kako je cijela priča oko plaća počela kad je prije zadnjih parlamentarnih izbora ''Vlada Andreja Plenkovića naglo digla plaće državnim službenicima''.





- Povećanja su bila 40 posto, a to je potaknulo ovu inflaciju. Plaća koju danas ljudi imaju bi u to vrijeme bila vrlo značajna te bi omogućavala normalan život. Danas, u vrijeme poskupljenja svega, te neke plaće o kojima oni pričaju su na rubu egzistencije, smatra Radić.



- Sve je stvar toga što i koliko toga se može dati. ZET 90 posto prihoda ostvaruje potporama, tako da ti ljudi koji primaju plaće nisu ljudi koji su zaradili svoj novac, štogod oni mislili o tome, ali to je tako. 90 posto je od uplate građana koji dolaze iz nekih drugih izvora, istaknuo je.

Radić je rekao da ''koliko vidi po narativu današnje Vlade i u medijima, zli su poduzetnici i privatnici krivi za sve, a nitko ne vidi što je bio temelj i početak svega toga''.





Osvrnuo se na tezu da iza trenutačnog štrajka u Zagrebu stoji politika i želja HDZ-a da svrgne Možemo! s vlasti pri čemu je rekao kako on osobno za to ''nema nijedan dokaz niti ikakva saznanja'' dodajući da smatra da je to ''jedna nategnuta priča''.



- Izbori su za malo više od godinu i pol dana. Da li je ovo neko zagrijavanje, da li netko želi da susjedu crkne krava? Sigurno nije da ne bi željeli da imaju problema u Zagrebu, ali nemam saznanja i ne bi htio raditi špekulacije oko toga, rekao je.

Radić se također osvrnuo na novu obvezu isticanja cijena proizvoda i usluga na cjenicima onakvima kakve su bile 10. rujna odnosno tzv. sidrene cijene koje je uvela Vlada rekavši kako u vlastitom sustavu poslovanja ''mora promijeniti nekakvih milijun i pol cijena i radnih sati''.



- Ja ne znam kako će to izgledati i što je najluđe u svemu tome, to vam je unikatno rješenje. To ne postoji nigdje u svijetu, to je neki vunderkind u nekom ministarstvu isisao iz malog prsta i sad nama rekao da to napravimo. Ako će to pomoći inflaciji, pa imamo svi skupa samo veće troškove zbog toga, naglasio je za HRT.



Ustvrdio je da ako postoji špekulantsko podizanje cijena odnosno karteli, da također ''postoji i agencija koja se bori protiv kartelskog udruživanja''.





- Neka malo obrate pažnju na banke i telekomunikacijske kuće, neka obrate pažnju gdje je 60 posto dobiti hrvatskog gospodarstva. Neka malo vide da li tu postoje neka kartelska udruživanja. Međutim, nisam vidio da tu rade nekakve specijalne akcije, ali jedan sad cvjećar koji radi buket sad mora kucati i praviti 20 cijena za jedan buket. To je suludo, meni to graniči s ludilom, kazao je.

Radić je poručio da se ''zna kako se bori protiv inflacije, ali to su stvari koje su u ovom trenutku nepopularne i nitko ih ne želi povući'' dodavši kako je ''točno to rekao i premijeru u lice''.



- Temelj inflacije je bio onoga dana kada su pred parlamentarne izbore, da bi se postigao što bolji rezultat, državnim službenicima podignute plaće za 40 posto. To je potaklo val. Mi smo tada imali povijesnu priliku, gospodarstvo je raslo, tada je taj dio ljudi mogao ići i na druge plaće. Mi imamo viška, ne može biti da mi kao zemlja padamo demografski, a raste nam administracija, ustvrdio je.



- Mi u administraciji imamo krasnih ljudi koji rade svoj posao više nego dobro i požrtvovno, ali kada vide da neki koji ne rade primaju plaće isto kao i oni, oni jednostavno gube volju za život. Trebalo je povećati plaće, ali trebalo je imati nekakve jasne parametre, kako, zašto i kada, dodao je.

Komentirajući povećanje poreza na prekomjerne profitne marže za oko 1800 srednjih i velikih poduzetnika, Radić je rekao da osobno neće u svojim tvrtkama imati problem s time s obzirom na to ''da nam profitne marže padaju te moramo povećavati plaće, a troškovi su sve veći''.



- Mi možemo pričati o tome da se isplata dobiti može oporezivati više, ali vi iz dobiti morate razvijati poduzeće. O čemu mi pričamo, mi želimo ljude koji se razvijaju i koji su propulzivni, njih trebamo uništiti, a ove neke druge koji su loši, njih treba pomagati. To je sve kod nas ludo, ali dobro. Narod hoće tako, vlast tako odlučuje i to je to, zaključio je.