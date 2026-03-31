RADIKALAN POTEZ Izrael planira zauzeti područje do rijeke Litani

"Na kraju operacije, IDF bi kontrolirao područje do rijeke Litani, uključujući preostale mostove Litani, eliminirajući Radwanove snage koje su se infiltrirale u područje i uništavajući svo oružje ondje", naveo je Israel Katz u priopćenju nakon provedene sigurnosne procjene, nazivajući to "sigurnosnom zonom". Radwanove snage su elitna vojna jedinica Hezbolaha.

Katz je rekao da će za više od 600.000 libanonskih stanovnika koji su evakuirani prema sjeveru biti zabranjen povratak južno od Litanija dok se ne zajamči sigurnost stanovnika sjevernog Izraela.

U tu svrhu, "uništit će se svi domovi u selima blizu granice u Libanonu, prema modelu Rafaha i Beit Hanouna u Gazi, kako bi se trajno uklonile prijetnje stanovnicima Izraela u blizini granice", rekao je Katz.

Katz je prvi put jasnu namjeru Izraela da zauzme dijelove libanonskog teritorija iznio prošlog utorka.

Tada je poručio na sastanku s načelnikom vojnog stožera da će vojska "kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do rijeke Litani" te da stvara "obrambeni tampon".

Rijeka Litani ulijeva se u Sredozemno more oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice s Libanonom.

Vojska je uništila pet mostova preko rijeke od 13. ožujka i ubrzala rušenje kuća u libanonskim selima blizu izraelske granice. Izrael tvrdi da je kampanja usmjerena protiv Hezbolaha, a ne protiv libanonskih civila.