<p>Mi kao obitelj nećemo davati izjave jer su nam bitni mir i privatnost zbog djece, poručila je članica obitelji zagrebačkog policajca (43) koji je u srijedu oko 20.30 sati u zagrebačkom Susedgradu ubio suprugu (37) pa sebe.</p><p>Riječ je o događaju koji je šokirao ne samo stanare Ulice Orešje već i širu javnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Dosad utvrđenim činjenicama kroz kriminalističko istraživanje potvrđena je sumnja da je kazneno djelo počinio policijski službenik oduzevši život svojoj supruzi, a potom i sebi iz službenog vatrenog oružja - izvijestili su iz zagrebačke policije.</p><p>Iskoristili su priliku kako bi podsjetili da se kriminalističko istraživanje u slučajevima teških kaznenih djela počinjenih na štetu obitelji i djece provodi krajnje obazrivo, vodeći brigu o zaštiti identiteta žrtava. Podsjećaju i na zakonske odredbe o zaštiti privatnosti djece te preporuke pravobraniteljice za djecu, kako se ne bi doprinijelo njihovoj daljnjoj viktimizaciji.</p><p>Podsjetimo, susjedi su tijekom većeg dijela popodneva čuli svađu koja je dopirala iz stana u kojemu su živjeli policajac, njegova supruga i četvero djece.</p><p>Iako su čuli razne ružne riječi i galamu, nije bilo prijetnji niti ičega što bi ih ponukalo da zovu policiju prije nego što su stanom odjeknuli pucnjevi.</p><p>- Čulo se nekoliko pucnjeva, a onda, nakon kratke pauze, još jedan. Ukupno ih je bilo pet ili šest. Odmah smo krenuli zvati policiju, bili smo u strahu i nismo znali što se dešava - kazala je susjeda ne skrivajući koliko ju je događaj šokirao.</p><h2>Razvalili vrata da uđu u stan</h2><p>Policajci koji su došli na intervenciju morali su razvaliti vrata kako bi ušli. Kako doznajemo, s unutarnje strane u bravi je bio potrgani ključ. Pronašli su ženu, kojoj više nisu mogli pomoći, i muškarca koji je još davao znakove života. Dok su ga vozilom Hitne pomoći prevozili u bolnicu, i on je preminuo. Kraj njega su pronašli pištolj.</p><p>Prije nego što je ispalio posljednji hitac, policajac je u SMS-u napisao: “Svršeno je!”</p><p>Poznanik, dobro upućen u obiteljske prilike, otkrio nam je da je policajac bio bolesno ljubomoran te da njegova žena to više nije mogla ni željela podnositi.</p><p>- Taj dan mu je rekla da je gotovo, da to više ne može trpjeti. On je otišao k roditeljima, no onda se vratio kući i tad je nastala svađa - govori naš sugovornik. Priča nam da se žena trudila i ugađala suprugu.</p><p>- Sve se vrtjelo oko njega. On je morao biti u top formi, ići na trčanje, tenis, stolni tenis, imati proteine... S druge strane, nije cijenio što je radila za njega. Znala ga je, primjerice, nazvati da dođe po nju s posla jer pada kiša, a on bi rekao da ne može jer gleda utakmicu. Radila je dva posla, u trgovini i čistila kafić, da djeci ništa ne bi nedostajalo - priča naš sugovornik. I drugi poznanici govore nam da je ubojica uhodio svoju ženu i stalno je provjeravao.</p><p>- Došao bi joj na radno mjesto i sjedio tamo po dva-tri sata. Razmišljala je prijaviti ga i policiji i centru za socijalnu skrb, ali on bi stao moliti da ima kredit za stan, da će izgubiti posao, obećao bi da će biti bolji - kaže nam druga poznanica.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, kad se policajac u srijedu vratio kući, nije parkirao ispred zgrade na parkirališno mjesto, kako je to obično činio. Umjesto toga, auto je ostavio malo dalje u obližnjoj ulici te je policija jučer još obavljala pretragu vozila.</p>