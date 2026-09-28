Radman: Hrvatska podržava približavanje EU-a i Kanade

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozdravio je u nedjelju u Torontu svako jačanje gospodarske suradnje Europske unije i Kanade.

Grlić-Radman, koji je u višednevnom posjetu Kanadi, u nedjelju se susreo s predstavnicima i članovima Kanadsko-hrvatske gospodarske komore, s kojima je razgovarao o daljnjem jačanju hrvatsko-kanadske trgovinske i investicijske suradnje.

"Razgovarali smo o daljnjem jačanju hrvatsko-kanadske trgovinske i investicijske suradnje te o tome kako još bolje iskoristiti kapital, stručnost, poslovne mreže i iskustvo hrvatske poslovne zajednice u Kanadi", napisao je Grlić Radman na Facebooku.

Predstavnike hrvatske poslovne zajednice posebno su zanimali odnosi Europske unije i Kanade te što daljnje produbljivanje gospodarske suradnje može značiti za njihova ulaganja u Hrvatskoj i Europskoj uniji, doznaje se iz diplomatskih izvora.

Grlić Radman je naglasio da Hrvatska pozdravlja svaku bližu gospodarsku suradnju s Kanadom, podsjetivši da je Hrvatska među prvim državama članicama EU-a ratificirala Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između EU-a i Kanade (CETA).

"Poseban potencijal za daljnju suradnju postoji u energetici, informacijskim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji, turizmu i prehrambenoj industriji", napisao je ministar.

Dodao je da bi upravo kanadski poduzetnici okupljeni u Kanadsko-hrvatskoj gospodarskoj komori mogli imati važnu ulogu u daljnjem produbljivanju gospodarske suradnje.

Hrvatska vlada nastavit će podupirati snažnije gospodarske veze i stvaranje novih prilika za hrvatske poduzetnike, a Grlić Radman posebno je istaknuo ulogu Kanadsko-hrvatske gospodarske komore u povezivanju poslovnih zajednica, poticanju poduzetništva u hrvatskoj zajednici u Kanadi i jačanju gospodarskih odnosa dviju zemalja.

Ministar je najavio i da ga u Torontu u ponedjeljak očekuje Konferencija o Ukrajini te susret s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand.