Radman: 'Ja znam za svaki tok novca u Ministarstvu. Mi imamo odličnog premijera i Vladu'

Mi to znamo i siguran sam da takvih stavki nema u Ministarstvu vanjskih poslova. Ministar je čelnik tijela državne uprave i odgovoran je za trošenje proračunskog novca. Naravno da on može ovlastiti državne tajnike kako bi lakše komunicirao. Što se tiče službe vanjskih poslova, mi imamo razvijenu diplomatsku konzularnu mrežu i svako trošenje novca, svaki izdatak je transparentan, svaki tok novca se zna i kod nas u Ministarstvu vanjskih poslova ne dolazi u obzir da bismo ulazili u takve situacije kakve navodite, poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman upitan u kontekstu afere bivšeg savjetnika Jurice Lovrinčevića bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića je li moguće da se u njegovu Ministarstvu bez njegova znanja dodijeli 100.000 eura pojedinim medijima za određene kampanje.

On je, dodao je Grlić Radman, ovlastio svoje državne tajnike za potpisivanje namjenskog trošenja novca, primjerice, najobičnijih putnih naloga, ali je uvijek, naglašava, upoznat o svemu tome.

- A dobro, ovo je već drugi mandat, govorite o zadnjih sedam godina - rekao je na pitanje koliko je loša za Vladu situacija u kojoj imamo čak 30 smijenjenih ministara.

Grlić Radman stao je u obranu svog šefa Plenkovića.

- Hajmo govoriti o uspješnosti ove Vlade, postignućima, ministri su zamjenjivi, kao i momčad gdje postoji selektor koji dovodi igrače i vodi tim naprijed. U svim državama se mijenjaju ministri, usporedite to s drugim državama, ja sam ministar samo četiri i pol godine, ali sam po stažu drugi unutar članica EU, a EU čini 27 zemalja. Znači, veće su promjene u nekim drugim državama. Živimo u demokraciji i to treba gledati tako. Mi imamo odličnog premijera, odličnu Vladu, postignuća, trebate gledati to, a ne kroz ministre. Ministri su ljudi koji dolaze i odlaze, tako je svugdje, ministri se mijenjaju, svi smo mi zamjenjivi u svojim resorima. Vi govorite o nekom broju, a što broj znači? Opet kažem, idemo pogledati što je ostvareno - naglasio je ministar dodavši kako je ova Vlada stabilna.

- Premijer je odlučio što je odlučio temeljem saznanja tjednika koji je objavio što je objavio, a jedan dnevnik nastavio. Ne treba biti zabrinut zbog činjenice da se ministri mijenjaju - zaključio je.