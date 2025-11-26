Radman optužio Milanovića: On pravi cirkus! Želi postaviti svoje prijatelje za veleposlanike

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman optužio je u srijedu predsjednika države Zorana Milanovića da za veleposlanike želi postaviti svoje prijatelje i da "radi cirkus" od imenovanja novih diplomatskih predstavnika o kojima predsjednik i vlada zajednički odlučuju.

Milanović je u utorak izjavio da je predložio četvrtinu kandidata za veleposlanike i da "nije impresioniran" onima koje predlaže premijer Andrej Plenković. No, upozorio je da, ako se krene "kopati" po njegovim kandidatima, ima "Caterpillar" da prekopa premijerove.

"To je nevjerojatno, prekopavati kadrove koje ne smatraš svojima i na taj način ponižava našu profesiju...Kada sam vidio 'prekopavati kosti' meni se ledi krv u žilama", izjavio je Grlić Radman novinarima.

"Mi smo prihvatili veći dio njegovih prijedloga što se tiče profesionalnih diplomata, ali ne možemo prihvatiti dio ljudi sa strane koji nemaju apsolutno nikakvu vezu sa službom vanjskih poslova nego se radi o isključivo prijateljima predsjednika države", dodao je.

Šef hrvatske diplomacije smatra da sukreiranje vanjske politike "nije nikakvo ucjenjivanje" i da kompromis "nije kada jedna strana dramatično prebrojava četvrtinu, tri četvrtine, polovinu nego kad se dogovor napravi bez nepotrebnog cirkusa u javnom prostoru".

"Ako doista želimo Hrvatskoj dati najbolje što imamo, onda je prvi korak prestati voditi raspravu kao osobni sukob i početi je voditi kao državnik", rekao je Grlić Radman.

Milanović je ranije rekao da je napravio velik ustupak i kompromis predloživši svega četvrtinu kandidata za koje procjenjuje da su dobri i adekvatni da budu predstavnici Hrvatske.

Ocijenio je da je sustav vanjskih poslova potpuno zapušten i zapitao se kome to odgovara. "Kome odgovora ovo zatečeno stanje nereda u kojem se s cijelom diplomacijom upravlja iz Banskih dvora i Zrinjevca? Meni ne odgovora. Pitajmo se ima li netko kome je u interesu da stvari stoje", rekao je Milanović.