Milanović: 'Savjeti zapadnih čelnika Ukrajini da ne prihvati mirovni plan su dijabolični...'

Savjeti zapadnih čelnika Ukrajini da ne treba prihvatiti mirovni plan koji nude američki predsjednik Donald Trump i Rusija su "dijabolični", ocijenio je u utorak hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Zagrebu.

"Je li to njihova populacija? Ima li tko zemaljsko i božansko pravo da tu odluku donosi bez Ukrajinaca? Neka oni odluče, ali sa strane da sufliram da nikako ne smije prihvatiti ono što nudi Trump i Rusija, koja je cijena za to?", kazao je Milanović novinarima na izložbi "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština" u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

"To je u stvari dijabolično, to je sotonski, da ne kažem nemoralno. Odakle meni pravo da nekome savjetujem: ne pristani na to, ergo, nastavi ginuti. Jer to se događa. Ljudi ginu i teritorij se gubi", dodao je.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je ranije u utorak rekao da Trumpov plan ide u pravom smjeru, ali da postoje aspekti koje treba poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Europu.

Početna verzija američkog dokumenta izazvala je protivljenje Kijeva i njegovih europskih saveznika - Pariza, Londona, Berlina i Rima - koji su se okupili u nedjelju u Ženevi ne bi li spriječili dogovor o miru koji bi odgovarao kapitulaciji.

Milanović je u utorak naglasio da bilo tko od ljudi koji o tome govore, poput šefova većina europskih država, nemaju nikakvog utjecaja, no to ih ne sprječava da govore i "siju neku vrstu kaosa".

Ponovio je svoje tvrdnje da je rat u Ukrajini "proxy" (posrednički) rat između Washingtona i Moskve te da će se riješiti isključivo dogovorom između njih.

'Agenti kaosa'

Ustvrdio je da je s jedne strane NATO, "termonuklearni savez" koji se na "poprilično arogantan i seljački način" širi već godinama, a s druge Rusija, "opasna termonuklearna sila" koja cijelo vrijeme na to upozorava.

"Pa ti onda moraliziraj i dijeli savjete (ukrajinskom predsjedniku Volodimiru) Zelenskiju, koji se, u njegovu zaštitu, 2022. u Istanbulu i prije toga u Minsku htio dogovoriti s Rusima, (pri čemu) ništa nije trebalo ići Rusiji", kazao je Milanović, dodajući da su impulsi ukrajinskog vodstva bili ispravni.

Zelenskija su u tome spriječili "agenti kaosa", koji su ga poticali na borbu i uvjeravali ga da će ga podržavati dokle god bude potrebno "dok nisu promijenili svoje mišljenje", smatra Milanović.

"Išli su se dogovarati da se provede nekakav sporazum na tragu Sporazuma iz Minska iz 2014., koji je cijelo vrijeme jedna europska i američka struktura rušila s namjerom da izazove konflikt i oslabi Rusiju, a u tome su spektakularno uspjeli", ustvrdio je Milanović.

Na pitanje novinara o tome hoće li mirovni sporazum možda osokoliti Rusiju, hrvatski predsjednik je odgovorio da Rusija "nema snage ni za što više od ovoga".

"Jedan dan slušamo od istih ljudi da je Rusija zemlja koja nije ništa više od benzinske stanice s nuklearnim oružjem. S druge strane, slušamo da je toliko opasna da se Nijemci moraju početi naoružavati i držati puške i streljivo u kući. Što je istina?".

Dodao je da može razumjeti senzibilitet i strahove baltičkih država ili Poljske od Rusije, "ali neke druge države ne".