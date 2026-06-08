Radman: Osuđujem teroristički napad na Izrael. Izraelski ministar: Hvala ti prijatelju

Arapsko-izraelski terorist otvorio je vatru na nekoliko lokacija u nizu pucnjava u središnjem Izraelu u nedjelju, ubivši pričuvnika IDF-a koji je služio kao član postrojbe civilne zaštite i ranivši još pet osoba, nakon čega su ga sigurnosne snage ubile, priopćile su hitne službe. Policija je kasnije uhitila drugog muškarca optuženog za sudjelovanje u napadu.

Hitna pomoć Magen David Adom priopćila je da je pružila pomoć dvojici muškaraca u 30-im godinama koji su upucani na benzinskoj postaji u blizini Kochav Ya’ira, od kojih je jedan bio u teškom stanju; 31-godišnjem muškarcu i 61-godišnjoj ženi koji su upucani na ulazu u Tzur Yitzhak, oboje u srednje teškom stanju; te dvojici muškaraca upucanih ispred Tzur Natana — od kojih je jedan podlegao ozljedama, dok je drugi muškarac bio u teškom stanju.

Foto: Ronen Zvulun

Vojska je identificirala poginulog muškarca kao stožernog narednika (u pričuvi) Haima Kalomitija, starog 55 godina, pričuvnog vojnika iz Tzur Natana koji je bio član lokalne postrojbe civilne zaštite.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osudio je napad na Izrael te ponovio da se nasilje na Bliskom istoku može jedino riješiti dijalogom.

I strongly condemn today’s Hamas terrorist attack in #Israel, in the Sharon region. My thoughts are with the victims and their families. Peace can only be achieved through dialogue and the rejection of terror and hatred. @gidonsaar — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) June 7, 2026

- Najoštrije osuđujem današnji Hamasov teroristički napad u Izraelu, u regiji Sharon. Moje misli su sa žrtvama i njihovim obiteljima. Mir se može postići samo dijalogom i odbacivanjem terora i mržnje - objavio je Radman, a zahvalio mu se izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'aar.

- Hvala dragi prijatelju - odgovorio je Izraelac.

Kasniije istog dana, Iran je napao Izrael zbog konstantnog bombardiranja Libanona i Bejruta, što Teheran smatra flagrantim kršenjem primirja jer Iran rat u Libanonu vidi kao kontinuitet iranskog rata.

Teheran je nekoliko puta upozorio SAD i Izrael da neće biti mira sve dok zatišje ne stigne i u Libanon gdje njegov Hezbolah 40 godinra ratuje protiv Izraela.