Radnice u školi spasile djecu: 'Zgrabila sam ranjeno dijete i bježala od napadača s nožem'

Užas, užas... Još sam pod tabletama za smirenje. Ne znam gdje mi je glava, a gdje rep. Plačem, nisam mogla spavati. Svašta mi prolazi kroz glavu. Svoje dijete nisam vidjela, poslali smo ga kod prijateljice dok ne dođem k sebi da ne bi i on prolazio kroz ovu kalvariju, kroz suze nam govori radnica Osnovne škole u Prečkom koja je kobni petak bila u školi.

- To je bio dan kao i inače. Radile smo svoj posao, bio je zadnji dan škole. Osoblja uvijek nedostaje pa smo se odmah bacile na posao da sve stignemo obaviti do kraja radnog dana. Ali onda je sve krenulo. Zbog manjka ljudi, ne možemo imati stalno nekog na porti, a to je i jedan od razloga zašto se vrata škole na zaključavaju - govori nam dalje naša sugovornica.

- Krenuo je vrisak, nisam znala što se zbiva. Ovo je škola, tu djeca trče, viču... A onda kad sam vidjela kakva je situacija bila sam van sebe. Počela sam vikati djeci da izađu iz škole. Hodala sam gore-dolje, nisam ni sama znala kuda idem. Samo sam vikala da izađu van. Djeca su dolazila sa svih strana, bila su u strahu i uplašena, a ja nisam znala što raditi. Samo mi je u glavi bilo da izvedem što više djece iz škole, da budu na sigurnom - opisuje dalje situaciju naša sugovornica.

U jednom je trenutku vidjela napadača, koji je krenuo za njom.

- Bio je sav u crnom. To je potaknulo da izvedem djecu van. Znala sam da će se vratiti. U cijelom tom metežu sam vidjela i učiteljice kako izvode djecu van. A onda mi je pao mrak na oči. Do mene je došlo dijete koje je bilo ranjeno. Noge su mi se odsjekle. Nisam znala kako uopće funkcioniram - izgovorila je naša sugovornica i zaplakala.

- Zgrabila sam to dijete i što više druge djece i odvela sam ih van. No kad sam ih zgrabila, vidjela sam njega. Imao je nož u ruci i krenuo je prema nama. Bio je nekoliko metara od nas. Nisam okretala glavu, samo mi je bilo važno da izađemo, da pobjegnemo. Uspjeli smo. Ne znam je li krenuo na drugo mjesto ili što, ali smo uspjeli izaći - rekla je naša sugovornica.

Policija je, kaže nam, brzo stigla te su potom uhvatili napadača.

- Kad smo znali da ga više nema, odnosno da više nam opasnosti, vratili smo se u školu. Bilo je užasno. I sad me prođe jeza. To je bio kaos. Hitna je isto stigla, odveli su ih po bolnicama. Učiteljica koja je pomagala ranjenoj kolegici bila je također u šoku - rekla nam je.

Ubrzo su stigli i roditelji, a u školi su ostali samo radnici.

- Čistačice su ostale zatvoriti prozore. Policija je dugo radila očevid. Ljudi su se tresli od straha. Skoro cijelo osoblje završilo je po bolnicama. Da stvar bude gora sutradan su dobili poruke da moraju doći u školu jer imaju sastanak kriznog stožera. Zamislite, radnice koje su prošle cijelu tu situaciju, koje su doslovno spašavale živu glavu moraju biti na tom istom mjestu. To su žene koje su u šoku, koje ne mogu funkcionirati, a sad bi trebale normalno doći na sastanak - u šoku nam govori naša sugovornica.

Uz to, kaže nam dalje, prvotno ih se tražilo da će morati dežurati u školi.

- Nakon šoka koji su doživjeli, spašavajući djecu i suočavajući se s prizorima užasa, od njih se tražilo dežurstvo u školi, unatoč stanju u kojem se nalaze djelatnici. Sve kolegice plaču, emocionalno su iscrpljene i nisu spremne za povratak na posao, a posebno ne za dežurstvo. Kada su upitale hoće li za vrijeme dežurstva biti prisutna i policija, dobile su odgovor da neće, nego bi trebale biti same. Kad je jedna kolegica tražila dodatno pojašnjenje, onda je tajnica rekla da su ih krivo shvatili. A vrlo dobro su znali što govore - tvrdi naša sugovornica. O detaljima sastanka smo pokušali dobiti i odgovor od škole, ali nisu nam odgovorili.

U međuvremenu, napadač (19) je završio na operaciji jer mu je hematom zatvorio dišni put. Igor Alfirević, kirurg i zamjenik ravnatelja KB Sveti Duh rekao je da nije u životnoj opasnosti te da operacija traje oko sat i pol.

Učiteljica, kojoj je napadač zadao 31 ubodnu ranu, stabilizirana je, ali još uvijek diše uz pomoć mehaničke ventilacije. Iz Ministarstva zdravstva rekli su nam da su dijete na Rebru i dvoje djece koja su u Klaićevoj stabilno i dobro.

Jutro nakon tragedije ispred osnovne škole u Prečkom vladali su tišina i tuga. Građani su cijelu noć ostavljali svijeće i lampione. Tu su i poruke poginulom djetetu te deseci plišanaca. Na samoj školi obješena je crna zastava. Vlada je proglasila Dan žalosti za Hrvatsku, što znači obvezno isticanje zastave na pola koplja na svim zgradama tijela državne vlasti i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Na Dan žalosti nema zabavnih priredbi. Među plišancima i svijećama netko je ostavio poruke za ubijenog prvašića.

- Ne mogu vjerovati da me više nikad nećeš zagrliti, opomenuti me jer nisam stavili šminku i pitati kad ću opet doći k vama. Molim se da tvoja nevina i nemirna mala duša pronađe mir nakon ovog okrutnog života. Nećemo te zaboraviti nikada - piše u poruci.

Policija je jučer završila očevid, pa je u promet puštena cesta uz samu školu. Škola je i dalje ograđena policijskom trakom, a tu je 10-ak policajaca koji osiguravaju mjesto zločina. No policija se pojavila i pred obiteljskom kućom napadačeve obitelji, zbog sigurnosti i zaštite. Tamo smo zatekli i neke od susjeda.

- Rekli su nam da je ranije bio u bolnici, sve nam je ovo jako čudno. Roditelji su mu jako dobri ljudi, ne znamo što se događalo unutar četiri zida - kratko su rekli.

Kratko smo jutro nakon tragedije razgovarali i s majkom osumnjičenog napadača. Kako nam je rekla, njezin sin je stabilno. On je bivši učenik te škole.

- U velikom smo šoku. Jako nas je sve ovo potreslo. Nisam ga vidjela otkako je to učinio, ali rekli su mi da je u stabilnom stanju - kazala nam je majka.

Kako nam je ranije ispričala, njezin sin nije poznavao učiteljicu koju je izbo u školi.

- On je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam zašto je ovo učinio, nemam njegov mozak - rekla nam je jučer majka napadača i dodala da su ga se bojali.

- Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze. Na dan napada tata ga je odveo u dnevnu bolnicu. Bio je na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru - dodala je majka.

Policija je objavila da ga terete za teško ubojstvo i četiri teška ubojstva u pokušaju. Kako smo doznali, napadač je bio opsjednut noževima i oštricama koje je kupovao preko interneta.