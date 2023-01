'Radnici iz Čistoće su ljuti jer su naknadno shvatili da potpisana izjava nema pravnu težinu'

Nakon četiri dana štrajka, radnici Čistoće počeli su odvoziti prvo otpad vrtićima, školama i bolnicama, a onda najavili i da će građanima, no pitanje je do kada će ovo primirje potrajati. Naime, u međuvremenu su shvatili da ono što im je potpisao gradonačelnik Tomislav Tomašević nema nikakvu pravnu težinu. Boje se da su opet izigrani pa se rađa i novo nezadovoljstvo koje bi moglo kulminirati novim štrajkom. Takvo što ni Grad, ni tvrtka, a ni građani ne bi lako izdržali.

Tomašević je stavio potpis na izjavu u kojoj im je potvrdio da prihvaća da se napravi sistematizacija radnih mjesta u roku od 30 dana, plaćanje koda 95 i kartice vozača, upute o izvođenju radnih operacija, bolja oprema i besplatni parking (koji već imaju), a da će sljedećih mjesec dana pregovarati sa sindikatima o povećanju osnovice od barem 12 posto, stalnom dodatku od 200 eura, vanjskom prijevozu od 100 posto, povećanju koeficijenata i dodatku na otežane uvjete rada. Dakle, obećao im je da će pregovarati, a to rade sa sindikatima još od prosinačkog prosvjeda i do danas nisu ništa ispregovarali.

- Radnici Čistoće Tomaševiću nisu ništa, a on je njima predstavnik vlasnika koji sjedi u skupštini društva u kojem oni rade. Poanta je da je on trebao doći njima i reći da je došao dati riječ, a ovakvu izjavu je trebao potpisati predsjednik Uprave društva. Tomašević jednostavno nema te ovlasti i ovo što je potpisao radnicima nije nikakva garancija – kaže nam SDP-ov gradski zastupnik Renato Petek. Dodaje kako je Tomašević odlaskom pred radnike zapravo kapitulirao.

- Do jučer je govorio kako on nije Bandić i da neće sudjelovati i uplitati se u poslovanje gradskih tvrtki i da sustav želi vratiti u korito čime je aludirao da sve treba ići po proceduri. Međutim ovim potezom je sam sebe demantirao. Imao je godinu i pol dana da riješi ovaj problem, imao je i upozorenje u prosincu s prosvjedom radnika pa se postavlja pitanje kako će to sada preko noći riješiti – kaže Petek. Smatra da je i otka trojici radnika koji je bio povod štrajku bila pretjerana reakcija.

- Do tih otkaza nije smjelo doći jer je privatna tvrtka na kraju preuzela taj otpad koji su skupljali snimljeni radnici što je dokaz da nije bilo toliko kontaminiran jer u protivnom tu plastiku ne bi preuzeli. A smiješno je slušati da će dovesti Filipince odnosno druge radnike jer tako ishitreno otpustiti ljude u trenutku kada ti se nitko ne javlja na oglas za posao je suludo i to zbog čega – zaključio je Petek.

