Radnik (21) pao s dizalice u Čakovcu, bori se za život

Na gradilištu poslovno-stambene zgrade u Čakovcu u ponedjeljak je teško ozlijeđen 21-godišnji radnik koji je prilikom demontaže građevinske dizalice pao s visine od oko tri metra te zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, priopćila je policija u utorak.

Nesreća se dogodila nešto poslije 10 sati u Ulici Janka Slogara, na gradilištu na kojem radove izvodi poduzeće sa sjedištem u Brezju.

Očevidom i dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 21-godišnji radnik prilikom demontaže klizne građevinske dizalice, odnosno metalnih nosača dizalice, na neograđenom balkonu objekta izgubio ravnotežu.

Pritom je s metalnim nosačem dizalice pao s visine od oko tri metra na betonsku podlogu.

Ozlijeđeni radnik vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na Odjelu intenzivne njege. Utvrđeno je da je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život.

O događaju je izviješten nadležni državni odvjetnik, kao i inspektor zaštite na radu, koji je izašao na mjesto događaja, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nesreće.