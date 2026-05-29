UŽAS U NOĆNOJ SMJENI

Radnika skoro ubio stroj u pogonu. Mlinar: 'Peć je stara godinu dana i bila je ispravna'

Piše Ivan Hruškovec,
Radnik (44) s teškim ozljedama završio je u bolnici nakon nesreće do koje je došlo rano jutros u Mlinarovoj tvornici u Osijeku. Njega je prijliještio stroj, a na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci i Hitna.

- Možemo potvrditi da je tijekom noćne smjene u Mlinarovu pogonu došlo do nesreće u kojoj je ozlijeđen naš zaposlenik. Ozlijeđenom kolegi odmah je pružena pomoć te je prevezen na daljnju medicinsku skrb - rekli su iz Mlinara za 24sata.

Kako navode, nadležna kriminalistička inspekcije provela je nadzor stroja, odnosno peći za pečenje kruha stare godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nesreća nije posljedica neispravnosti stroja.

- Duboko nas je sve pogodila ova nesreća i u ovom trenutku najvažnije nam je zdravstveno stanje kolege, kao i podrška njegovoj obitelji s kojom smo u kontaktu i kojoj stojimo na raspolaganju - poručuju iz Mlinara te mole za razumijevanje i poštivanje privatnosti ozlijeđenog kolege i njegove obitelji.

Daljnjim nadzorom i postupanjem nadležnih službi utvrdit će se sve okolnosti događaja, navode iz kompanije te ističu da su odmah aktivirali sve interne procedure te u potpunosti surađuju s nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

- Dok je postupanje nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti komentirati uzroke ni dodatne detalje događaja - poručili su iz kompanije.

