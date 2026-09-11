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PITA IMAJU LI DOZVOLE

Radojčić: Može li cementara u Koromačnu spaliti otpad bez ugrožavanja zdravlja Istrijana?

Piše HINA,
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Radojčić: Može li cementara u Koromačnu spaliti otpad bez ugrožavanja zdravlja Istrijana?
Foto: Sasa Miljevic
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Istra je solidarna s Gospićem i podržava hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada ali protivi se pokušaju HDZ-a i Plenkovićeve Vlade da problem rješava preko koljena i leđa Istrijana dovoženjem otpada na spaljivanje, poručila je Radojčić

Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić uputila je u petak pitanje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije ima li cementara Holcim u Koromačnu uvjete i dozvole za spaljivanje otpada iz Gospića. 

Istra je solidarna s Gospićem i podržava hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada ali protivi se pokušaju HDZ-a i Plenkovićeve Vlade da problem rješava preko koljena i leđa Istrijana dovoženjem otpada na spaljivanje u cementaru Holcim u Koromačnu, ako cementara nema sve uvjete i dozvole za spaljivanje tih vrsta otpada, poručila je Radojčić u priopćenju.

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Kaže kako je ključno pitanje, na koje Vlada i resorno ministarstvo nisu odgovorili, može li cementara u Koromačnu otpad iz Gospića spaliti bez ugrožavanja zdravlja građana Istre i okoliša.

Radojčić je ustvrdila kako je cijeli sustav gospodarenja otpadom, koji je proteklih desetljeća izgradio HDZ, duboko sumnjiv i korumpiran, a nadzor nad provedbom mjera zaštite okoliša neučinkovit.

“Loša iskustva s  mjerama zaštite okoliša s Kaštijunom ili pulskom cementarom, gdje analize pokazuju da je zrak na Kaštijunu prve kategorije, a ljudi se guše od smrada, ili cementara zagađuje susjedstvo bukom, prašinom i smradom, a sve je ‘unutar graničnih vrijednosti’, daju ljudima za pravo da pušu i na hladno. A u ovom slučaju pušu na jako vruće".

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Građani s razlogom ne vjeruju Vladi da će tj problem riješiti bez daljnjeg ugrožavanja njihova zdravlja, kaže Radojčić koja je kao predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša uputila resornom ministarstvu upit ima li cementara Holcim dozvolu za spaljivanje takvih vrsta otpada.

Holcim ima okolišnu dozvolu za spaljivanje otpadnih guma i ulja, mesno-koštanog brašna i mulja iz pročistača te gorivo iz otpada (RDF/SRF), ali ključni brojevi njihova dopuštenog alternativnog goriva ne odgovaraju ključnim brojevima iz odluke Vlade, zbog čega je Radojčić zatražila dodatna pojašnjenja ministarstva.

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Komentari 2
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