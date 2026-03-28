Radojčić podnijela prijave zbog ilegalnog otpada u Dalmaciji

Zastupnica Dušica Radojčić (Možemo!) podnijela je kaznene prijave Državnom odvjetništvu u Splitu protiv tvrtki Dom Commerce, SAN-GRA i nepoznatih počinitelja zbog sumnje na ilegalno odlaganje građevinskog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćili su subotu iz stranke Možemo. Prijava protiv tvrtke Dom Commerce podnesena je nakon što je Državni inspektorat Republike Hrvatske utvrdio da tvrtka ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, iako je dovozila materijal na ilegalni deponij. Pokrenut je prekršajni postupak te izdano rješenje o uklanjanju oko 63 tisuće kubičnih metara otpada, koji do danas nije uklonjen, stoji u priopćenju. Inspektorat je utvrdio nepravilnosti i u postupanju tvrtke SAN-GRA, koja je nepropisno odložila oko 10 tisuća kubika građevinskog otpada, a ni taj otpad nije saniran.

Radojčić je navela da se saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode tim slučajevima bavi od ljeta 2025., ali da postupanja nadležnih tijela nisu zaustavila aktivnosti niti dovela do uklanjanja otpada.

Prošli tjedan obišla je četiri lokacije na području Solina, Kaštel Sućurca, Splita i Omiša, gdje su, kako je rekla, zatečeni "šokantni prizori".

"Ne smijemo više šutke promatrati kako se beskrupulozni kriminalci bogate uništavajući okoliš i zdravlje ljudi”, poručila je Radojčić, dodavši da se radi o organiziranom i unosnom poslu u koji su uključeni različiti akteri.

Upozorila je i da prekršajne kazne nisu učinkovite te pozvala na strože kazneno procesuiranje odgovornih, istaknuvši da se sličan obrazac ilegalnog odlaganja otpada pojavljuje i u drugim dijelovima Hrvatske.