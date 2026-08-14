Radojčić: Sjednica u Gospiću je odgođena jer Omiš ima prioritet

Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode i saborska zastupnica Možemo! Dušica Radojčić objasnila je u petak da je sjednica Odbora koja se danas trebala održati u Gospiću odgođena za ponedjeljak zbog katastrofalnog požara u Omišu jer ono što se tamo događa ima prioritet.

"Neviđena je to katastrofa i razumna je bila odluka odgoditi sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja se danas trebala održati u Gospiću budući da su dvije glavne izvjestiteljice na ovom odboru trebale biti ministrica zaštita okoliša i zdravstva. Razumno je bilo i za pretpostaviti da će one sve napore i vrijeme posvetiti davanju podrške i samim izvidima na opožarenim terenima", rekla je Radojčić.

Dodala je kako je odgoda od samo tri dana, dok situacija u Gospiću traje najmanje godinu i pol dana.

"Ono što se događa kod Omiša ima prioritet i moramo svi pokazati neku vrstu ljudskog suosjećanja i odgovornosti, Držim da je puno primjerenije da se svi oni koji su trebali doći na sjednicu bave slučajem ovih velikih požara", rekla je Radojčić.

Stoga mi je nerazumljivo, dodala je, da se ova tragedija koristi za političko prepucavanje, ovo za to nije trenutak, a sjednica Odbora održat će se u ponedjeljak u 16 sati u Gospiću.

Napomenula je kako se "slučaj Gospić trebao rješavati hitno, a u tri dana se zaista ništa neće dogoditi".

Po njezinim riječima svi oni koji bi trebali sudjelovati na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode potvrdili su svoj dolazak.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode sazvao je izvanrednu sjednicu zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada koje, prema nalazima vještaka, sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve.

Slučaj iz Gospića glavna je politička tema u Hrvatskoj otkad je početkom kolovoza USKOK objavio nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju gospićkog industrijskog kompleksa u Bilajskoj 50, i dopunu tog nalaza, sačinjene od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Građanske su inicijative i ranije upozoravale na problem nezakonitog odlaganja raznih vrsta otpada, ističući da je opasan po okoliš i ljudsko zdravlje.