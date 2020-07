Radovan Fuchs: Sad je važno pripremiti škole za jesen, želim da sva djeca idu na nastavu

Nakon više od sat vremena razgovora u Banskim dvorima, Radovan Fuchs u ponedjeljak je prihvatio funkciju ministra znanosti i obrazovanja. Poslušat će Stožer oko povratka učenika na nastavu na jesen

<p><strong>Prioritet će mi biti organizirati nastavu </strong>na jesen, s obzirom na pandemiju korona virusa, rekao je jučer <strong>Radovan Fuchs (66)</strong> nakon što je potvrdio da će biti novi ministar znanosti i obrazovanja.</p><p>Pred njim je svakako golemi posao, no što će se događati u školama na jesen, nešto je što najviše muči roditelje i nastavnike.<br/> Iako zasad još nema konkretnih mjera i uputa, a u školama se počinju pripremati za sve scenarije, Fuchs će, kako kaže, pokušati organizirati da se svi učenici vrate u škole, ako ikako bude moguće.</p><p>- To ćemo vidjeti, to je prva stvar, a onda sve ostalo - rekao je Fuchs. </p><p>Na pitanje je li zadovoljan online nastavom, istaknuo je kako je to u tim trenucima bilo jedino i najbolje rješenje.</p><p>- Ja sam uvijek pristaša toga da stvari mogu biti bolje. Ako ne bude druge mogućnosti, onda će biti i online nastava, ali pokušat ćemo učiniti apsolutno sve u suradnji sa svim dionicima da se posloži stvar kako bi nastava mogla krenuti u učionice - istaknuo je Fuchs.</p><p>Svakako će prije svega pratiti odluke i preporuke koje će donijeti medicinska struka i Nacionalni stožer.</p><p>- Ministarstvo je pripremilo tri scenarija, mislim da ih treba uzeti u obzir uz konzultacije i uvažavanje svih stručnjaka, pritom mislim na medicinsku struku, epidemiologe, sociologe itd. Treba pokušati razraditi specifični pristup, kako će djeca ići u školu i ako se nešto dogodi, kako reagirati - pojasnio je u razgovoru za Večernji list.</p><h2>Pazit ćemo na rizične skupine</h2><p>Fuchs smatra kako u suradnji s osnivačima škola treba “identificirati rizične skupine unutar nastavnog kadra”. To bi značilo da treba pripremiti model za nastavnike i učitelje koji boluju od kroničnih bolesti te koji su podložniji virusu, da im se osiguraju zamjene ako će se raditi u školama. Treba uzeti u obzir čitav niz faktora, naglasio je, poput činjenice da brojna djeca dolaze iz okruženja u kojem i po tri generacije žive skupa. No Fuchs ističe kako će prije svega uzimati u obzir mjere koje propisuju Nacionalni stožer, HZJZ i ostali medicinari, a koje smatra točnima.</p><p><strong>Što se tiče ostalih stvari u obrazovanju, od projekata Blaženke Divjak i problema koji se nisu rješavali ni u njezinu mandatu, Fuchs naglašava kako ni jedan ministar ne dolazi na mjesto prethodnog ministra kako bi nešto namjerno pokvario.</strong></p><p><strong>- Uglavnom radi onako kako misli da najbolje radi i mislim da se na tome možemo zaustaviti - rekao je Fuchs.<br/> Njegov je cilj ponovno vratiti čim više posla u ruke obrazovnih agencija, od Agencije za odgoj i obrazovanje do Agencije za strukovno obrazovanje. Tu ne smije biti ignoriranja i rada na svoju ruku, smatra Fuchs.</strong></p><p>A ono što Fuchs posebno najavljuje kao jednako važan posao na početku svojeg mandata je analiza svega dosad napravljenog i nenapravljenog u sustavu obrazovanja.</p><h2>Bio je najbogatiji ministar</h2><p>Osim projekata Blaženke Divjak, od “Škole za život” do izmijenjenih brojnih pravilnika, tu su i brojni dokumenti na koje kao da se zaboravilo, poput Državnog pedagoškog standarda, sustavnog i kvalitetnog vrednovanja nastavnika itd. Na sve to novog ministra podsjetio je i Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Nastavnici nisu bili dovoljno dobro pripremljeni za provođenje kurikularne reforme, nije riješen posvemašnji nered pri zapošljavanju, a nije se radilo ni na micanju politike iz obrazovnog sustava. Stipić posebno upozorava kako nitko ne zna jesu li učenici u protekloj školskoj godini uopće uspjeli usvojiti gradivo, s obzirom na sve okolnosti. A nitko ne zna jer nije provedena nikakva analiza.</p><p><strong>Inače, Fuchs nije novi čovjek u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Bio je ministar znanosti, obrazovanja i športa od 2009. do 2012., u vladi Jadranke Kosor, a prije toga je u istome ministarstvu bio državni tajnik. Kao ministar proveo je model besplatnog školovanja u visokom obrazovanju za one koji redovito ispunjavaju svoje obaveze.</strong></p><p>Neke druge zakone vezane za visoko obrazovanje ipak nije uspio provesti zbog velikog otpora na sveučilištima.</p><p>Osim što je Plenkoviću bio savjetnik za obrazovanje, bio je i koordinator Ekspertne radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Fuchsa, koji dolazi iz poznate zagrebačke obitelji, često su proglašavali i najbogatijim ministrom. U Ministarstvo znanosti i obrazovanja dolazi iz Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, gdje je od posljednjeg ministarskog angažmana vodio međunarodno zapažene znanstvene projekte. Većina stručnjaka za obrazovanje te onih koji dolaze iz sustava prosvjete i visokog obrazovanja ipak smatraju kako je Fuchs u ovom trenutku najbolje rješenje za ovaj sektor.</p>