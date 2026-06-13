Radovi stopirani: Uklanjanje Trumpova imena sa zgrade odgođeno zbog nevremena

Trumpova administracija u petak je u podnesku priopćila da je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa s pročelja zgrade Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy odgođeno zbog lošeg vremena koje bi moglo predstavljati sigurnosne probleme za radnike te da očekuje da će biti dovršeno u subotu ujutro.

Ranije tijekom dana, savezni sudac u Washingtonu odbio je zahtjev za privremeno zaustavljanje naloga o uklanjanju Trumpova imena s Kennedy Centra.

Američki okružni sudac Christopher Cooper rekao je da neće ukinuti nalog dok savezni žalbeni sud razmatra njegovu presudu da samo Kongres može preimenovati mjesto u spomen na bivšeg predsjednika Johna F. Kennedyja u glavnom gradu zemlje.

Odvjetnici zastupnice Joyce Beatty, demokratkinje iz Ohija koja je podnijela tužbu, u zajedničkoj su izjavi rekli da je "zakon jasan: samo Kongres može promijeniti ime Kennedyjeva centra".

- Spremni smo na sve što bi Trump mogao još pokušati, ali njegova očajnička nastojanja samo dodatno pogoršavaju situaciju za njega - rekli su Norm Eisen, suosnivač organizacije Democracy Defenders Action bliske demokratima, i Nathaniel Zelinsky iz Washington Litigation Group.

Cooper je 29. svibnja presudio da samo Kongres može preimenovati umjetnički centar. Njegov nalog zahtijevao je da se Trumpovo ime ukloni s pročelja zgrade, njezine web stranice i drugih materijala do 23. 59 sati u petak.