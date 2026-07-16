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Rafalei će probijati zvučni zid

Piše HINA,
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Rafalei će probijati zvučni zid
Foto: Ajeng Dinar Ulfiana
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Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) piloti 191. eskadrile lovačkih aviona će u četvrtak od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti te se može očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna buka, priopćeno je iz Ministarstva obrane (MORH).

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti leta i zbog probijanja zvučnog zida, očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, poručuju iz MORH-a.

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