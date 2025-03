Rakete postaju nove ekološke katastrofe? Hrvatski astronomi: 'Gorivo se jako brzo rasprši'

Raketa je ispustila gorivo, a ono je u vakuumu i tim uvjetima u svemiru izazvalo taj plavi spiralni efekt, objasnio je za 24sata hrvatski astronom Ante Radonić neobičnu pojavu koja je u ponedjeljak navečer začudila Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Svjetlo iznad Latina kod Plaškog | Video: MedicaChristian/Facebook

Čitatelji su nam slali fotografije iz raznih dijelova zemlje, a sve je zanimalo samo jedno - jesu li to "mali zeleni"?

- Vidio sam bijelu pjegu na nebu, brzo se širila te je postupno i rasla. Nakon što je prešla s jedne strane neba na drugu, nestala je prvo točka u sredini te potom 'valovi' oko nje - rekao nam je čitatelj koji je spiralni otisak snimio iz Karlovca.

No nije riječ o "malim zelenima", nego o gorivu rakete koja je putovala u svemir.

- Popodne, u 18.48 sati, bilo je lansiranje američkog satelita SpaceX, a ono što smo mi u Europi vidjeli bilo je samo ispuštanje goriva iz rakete - objasnio je Radonić. Dodaje da se svjetlo vidjelo kad je raketa drugi put prošla iznad Europe.

- Gorivo se u tim uvjetima jako brzo rasprši i tad se stvara efekt plave maglice koja se reflektira nama na nebu. Ovo nije ništa novo, nego uobičajena stvar. Takva pojava uglavnom traje oko minute, dok se to gorivo ne rasprši do kraja - objasnio je Radonić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Hrvate šokiralo misteriozno plavo svjetlo: 'Kao da se otvara portal na nebu' | Video: 24sata/Video

SpaceX je u 2024. uspješno izvršio 93 misije, a izvršni direktor Elon Muska najavio je udvostručenje tog broja. Tako bi se u idućih godinu dana lansiralo 180 raketa.

Svjetski stručnjaci smatraju da će sve više lansiranja raketa i satelita koji izgaraju u Zemljinoj atmosferi izazvati ozbiljnu ekološku krizu. U posljednjih 15 godina broj lansiranja raketa se utrostručio, a količina svemirskog otpada koji pada na Zemlju se udvostručila. Stručnjaci upozoravaju da će do kraja desetljeća godišnje izgarati više od 3300 tona svemirskog smeća, a to može utjecati na ozonski omotač i klimatsku ravnotežu.

Hrvatski stručnjaci kažu kako gorivo, koje se pretvorilo u plavu spiralu, nema prevelikog utjecaja na ekologiju te da puno više zagađuje avionski promet.

- Efekt je ispao spiralan jer se raketa na svom putu prema odredištu rotira. To nisu velike količine goriva, svega nekoliko tona. Njegov utjecaj na okoliš je skoro pa zanemariv. Dok dođe do nas, to se rasprši u potpunosti - rekao nam je hrvatski astronom Korado Korlević.

Kad je riječ o utjecaju na ekologiju, Radonić objašnjava da je utjecaj goriva rakete gotovo pa zanemariv.

- Što se tiče kerozina, količina koju ispusti raketa je zanemariva u usporedbi s količinom koju ispusti avionski promet dnevno. To je tisuću letova dnevno, a ovo je u usporedbi s time sitnica - objasnio je Radonić.

Gorivo je, kako nam je objasnio, slično kao kod aviona, ali nisu iste količine. Kad je riječ o smeću koje raketa proizvodi nakon vraćanja dijelova na zemlju, dodao je da je SpaceX posebna kompanija.

- Uglavnom malo toga padne nazad na Zemlju. Kad padne, ono sleti u ocean ili na tlo. To se događa kod drugih kompanija, kao što su ruske i kineske. SpaceX je jedina kompanija koja se trudi vratiti te dijelove nazad na početne stupnjeve. To je zaista pohvalno - rekao je Radonić.

Korlević je dodao da se lansiranjem rakete uvijek cilja da se njezini dijelovi vrate na početne koordinate ili u more.