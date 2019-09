Ramadan je postao prvi Hrvat profesor na oxfordskoj medicini

Hrvatski znanstvenik Kristijan Ramadan (46) promoviran je u redovitog profesora molekularne medicine na Medicinskom fakultetu Oxfordskog sveučilišta, najuglednijeg i najznačajnijeg univerziteta na svijetu. Onkološki odjel, gdje je Ramadan voditelj znanstvenog laboratorija, čestitao je ovom sjajnom znanstveniku na promociji u zvanje redovitog profesora. To je najviša znanstvena titula koja se može postići na sveučilištu, a temelji se na znanstvenoj izvrsnosti, doprinosu u edukaciji novih generacija znanstvenika i administrativnom doprinosu u vođenju Onkološkog odjela:

'Kristijan je značajan i utjecajan član naše istraživačke zajednice i počašćeni smo činjenicom da je dobio ovu značajnu titulu', stoji u priopćenju Onkološke katedre Oxfordskog sveučilišta. Ramadan na Oxfordu vodi znanstveni tim koji se bavi oštećenjima DNK, a u domaćim je medijima spomenut kad je dr. Ivan Đikić objavio vijest o otkriću mutacije na genu koja dovodi do tumora jetre i ubrzanog starenja djece.

Istraživanja započeta na Medicinskom fakultetu u Splitu bila su na pola puta kad su naši stručnjaci u pomoć pozvali kolegu s Oxforda i njegov doprinos ovom otkriću (na kraju ga potpisuje grupa znanstvenika u kojoj su prevladavali Hrvati) je golem.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagrepčanina koji je karijeru započeo na Veterinarskom fakultetu, put je do Oxforda vodio preko sveučilišnih istraživačkih centara u Zurichu i Bernu, a danas je apsolutni autoritet kad je riječ o istraživanjima koja pomažu da se bolje razumiju složeni procesi oštećenja DNK i sve ono što dovodi do razvoja tumora.

U tome spremno pomaže i znanstvenicima iz Hrvatske na srodnim projektima, pa tako i hrvatsku znanost čini boljom i snažnijom. Ramadan je za otkriće mutacije gena koja dovodi do tumora jetra i ubrzanog starenja djece 2014. godine, zajedno s još četvoricom naših znanstvenika, dobio i nagradu Ponos Hrvatske.

- Iskreno sam se nadao da ću biti promoviran u najviše znanstveno-nastavničko zvanje na Oxfordskom sveučilištu zbog prijašnjih rezultata i doprinosa radu Onkološkog odjela i sveučilišta u cijelosti. No, nitko to nije mogao garantirati, jer o promociji u zvanje redovitog profesora odlučuje nekoliko izbornih tijela; uključujući odjel, fakultetsko vijeće, internacionalne i anonimne recenzente kao i Sveučilišnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Meni osobno je ova promocija samo poticaj za daljini rad, potvrda da sam na dobrom znanstvenom putu i da me kolege širom svijet cijene, da cijene moj doprinos znanosti u području molekularne medicine, izjavio je Kristijan Ramadan za 24sata.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ramadan je posve otvoreno odgovorio i na naše pitanje o značenju njegove promocije u kontekstu hrvatske znanosti:

- Ne znam kako bih ovu promociju stavio u kontekst hrvatske znanstvene zajednice, ali bih nadodao da u uređenim društvima upornost, predani rad i odricanje donose rezultate, bez obzira na to čime se netko bavi, u kojoj sredini se čovjek nalazi ili odakle potječe.

Medicinska znanost je s Oxforda dobila 16 nobelovaca, a hodnicima ovog sveučilišta hodalo je mnoštvo velikana i pionira medicine koji su svojim otkrićima zadužili čovječanstvo. Sada je među njima i Kristijan Ramadan koji je, uz znanstvenu karijeru, nekoć bilježio fantastične rezultate i u veslanju. Devedesetih je bio član reprezentativnih veslačkih posada, kao i njegov brat Ante također.

Ramadan je tako s četvercem na Svjetskom prvenstvu do 23 godine bio peti, a i veslao je i u osmercu na Svjetskom prvenstvu 1995. u Tampereu, s Boraskom, Skelinom, Lušićem, Frankovićem... I danas, uz sve obaveze na Oxfordu, stiže pasionirano pratiti sportska natjecanja.

Foto: 24sata/24sata

Tako je za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, baš uočio susreta s Englezima, Ramadan u onkološki laboratorij Oxfordskog sveučilišta dolazio, naravno, u dresu naše nogometne reprezentacije.

Tema: Hrvatska