'Ramljak od mene želi 150.000 kuna, njemu nikad nije dosta'

Na Općinskom sudu u Zagrebu danas u podne održano je pripremno ročište u postupku u kojem je Ante Ramljak, u studenom prošle godine, tužio predsjednika SDP-a Davora Bernardića. Bernardić se na sudu pojavio, ali Ramljak nije došao.

Ramljak je Bernardića tužio jer ga je nazvao članom ortačke skupine koja ima za cilj izvlačenje novca iz Agrokora u korist lešinarskog fonda.

Mladen Prka, Ramljakov odvjetnik, je nakon ročišta novinarima rekao da Ramljak nije došao jer je riječ o pripremnom ročištu i njegova prisutnost nije potrebna. Potvrdio je da apsolutno ostaju pri svim navodima iz tužbe.

- Dovođenje u kontekst gospodina Ramljaka s bilo kojim kaznenim djelom je apsolutno neprihvatljivo - rekao je Prka, prenosi Dnevnik.hr.

Predsjednik SDP-a je, nakon završenog pripremnog ročišta pak kazao kako ga ništa neće pokolebati u rasvjetljavanju činjenica oko Agrokora.

- Očekujem da sud potvrdi da je riječ o ortačkoj skupini koja izvlači novce iz Agrokora i očito je da sam bio u pravu. Svaki je dan sve više dokaza za to. Jasno je to danas i Plenkoviću. Njegov povjerenik, bez obzira na to što je dao ostavku, i dalje prima nevjerojatne naknade i plaću. Tužio me za naknadu štete od 150.000 kuna. Tom čovjeku valjda nikad nije dosta novaca, a ta priča da će taj iznos dati u dobrotvorne svrhe je smiješan jer svaki mjesec dobiva plaću koju radnici Agrokora ne mogu zaraditi u nekoliko godina rada - rekao je.

Dodao je kako se u slučaju Agrokora radi o udruženom pothvatu izvlačenja novca iz posrnulog koncerna dok istovremeno 27.000 radnika svaki dan strahuje od gubitka radnih mjesta.

- Ova Vlada mora otići. To smo rekli još prije tri mjeseca. Upravo je Plenković omogućio Ramljaku da napuni džepove i namiri vlastite interese. Sljedeći tjedan ćemo predstaviti kao stranka plan izlaska iz krize za Agrokor, a na suđenju ovdje kao svjedoka očekujem i samog Plenkovića - poručio je šef SDP-a.

Ante Ramljak je u studenom prošle godine tužio Davora Bernardića zbog navodnih iznošenja neistine o njemu i nizu ljudi vezanih uz Agrokor.

Iduće ročište je zakazano za 24. travnja 2018. godine.