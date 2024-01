Rajko Ostojić: 'Izbori će biti na proljeće. To je osmišljeni plan'

Ako plaća liječnika specijalista bude 2.500 eura to pozdravljam, ali pitanje su dodaci i dežurstva. Nezdravstveno osoblje je prošlo loše, spremačice i bolničari super, ali sestre, pa i liječnici nedovoljno i zato su te pripreme za štrajk, rekao je u razgovoru za N1 bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić.

On je prokomentirao koeficijente zbog kojih su mnogi nezadovoljni.

- Ima razloga za zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Super je da spremačicama digla plaća za 25 posto. Gospođa Ljuba koja čisti moju kliniku je to zaslužila. To je zadovoljstvo. nezadovoljstvo je sestrama, kod mene Blaženka i Lidija će imati plaće 6-7 posto, a prvostupnicama 9 posto , što je manje od inflacije i nedovoljno - istaknuo je.

'Izbori će biti na proljeće'

Osvrnuo se i na podatak kako su djeca u Hrvatskoj među najdebljima u Europi, a stanovništvo najstarije.

- To je pitanje plaća. Po Eurostatu naše plaće daleko zaostaju za prosjekom EU-a. Kriza je u Njemačkoj i na Zapadu i dio građana će se vratiti, ali tražit će veću plaću - tvrdi Ostojić.

Za izbore vjeruje kako će biti na proljeće.

- To odgovara više vladi. Oni ide na shemu sigurnosti, to su radili u koroni. Napravili su veliku anketu na 50.000 građana i izabrali ključnu riječ sigurnost i Plenković je to cijelo vrijeme ponavljao. I sada se to ponavlja, sigurnost jer dajemo novac, sigurnost jer imamo Rafale itd. To je smišljen plan, dobro organiziran. Ja tvrdim da će biti tri datuma – 29.04, 05.05. ili 12.05. i to je optimalno za njih - poručio je.