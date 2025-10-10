Obavijesti

TKO ĆE BITI PREMIJER?

Raskol u japanskoj koaliciji, upitno imenovanje Takaichi

Piše HINA,
Foto: YUICHI YAMAZAKI/REUTERS

Stranka Komeito će napustiti koaliciju s Liberalno-demokratskom strankom (LDP), što dovodi LDP-ov utjecaj na vlast u neizvjesnost dok nova čelnica Takaichi čeka glasanje u parlamentu o potvrdi za premijerku

Vođa Komeita Tetsuo Saito rekao je članovima stranke da je 26-godišnje partnerstvo propalo zbog "neadekvatnog" objašnjenja LDP-a o tome kako se nosio sa skandalom s političkim financiranjem koji je uznemirio vladajuće. On je poručio da Komeito neće podržati Takaichi na glasanju u parlamentu 15. listopada. Ona bi na čelu vlade trebala zamijeniti Shigerua Ishibu. Sanae Takaichi, koju je LDP u subotu izabrao za novu čelnicu, preuzima stranku kojoj nedostaje 37 mjesta za većinu u donjem domu parlamenta. Bez Komeita, trebat će joj podrška barem dvije druge stranke za donošenje zakona.

LDP je također u manjini i u manje moćnom gornjem domu parlamenta. Ta stranka vlada Japanom veći dio poslijeratnog razdoblja.

Izbor Takaichi za čelnicu LDP-a prošli tjedan smanjio je tržišna očekivanja za kratkoročno povećanje kamatnih stopa, što je dovelo do rasta dionica i slabljenja jena. Poznata je po svojoj čvrstoj podršci politici gospodarskog poticaja agresivnom potrošnjom i labavom monetarnom politikom bivšeg premijera Shinza Abea pod nazivom "Abenomika".

KONZERVATIVNA NACIONALISTKINJA Japan vjerojatno dobiva prvu premijerku u povijesti: Evo tko je Takaichi. Divi se Thatcher...
Japan vjerojatno dobiva prvu premijerku u povijesti: Evo tko je Takaichi. Divi se Thatcher...

Takaichi je također spomenula mogućnost ponovnog sklapanja investicijskog sporazuma s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojim se smanjuju njegove kaznene carine u zamjenu za japanska ulaganja koja podupiru porezni obveznici.

Takaichi, jedina žena među pet kandidata LDP-a, pobijedila je u subotu u završnom krugu glasovanja umjerenijeg 44-godišnjeg Shinjira Koizumija, koji se borio za mjesto najmlađeg čelnika zemlje u modernom dobu. Bivša ministrica unutarnjih poslova, Sanae Takaichi nasljeđuje stranku u krizi.

Ako dobije potvrdu parlamenta postati će prva premijerka u povijesti Japana.

