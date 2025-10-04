Japan vjerojatno dobiva prvu premijerku u povijesti: Evo tko je Takaichi. Divi se Thatcher...

Japanska vladajuća stranka u subotu je za svoju novu čelnicu izabrala konzervativnu nacionalistkinju Sanae Takaichi, čime bi ona trebala postati prva premijerka u povijesti Japana.

Liberalno-demokratska stranka (LDP) izabrala je 64-godišnju Takaichi kako bi ponovno stekla povjerenje javnosti koja je bijesna zbog rasta cijena i privučena oporbenim skupinama koje obećavaju velike poticaje i mjere protiv stranaca.

Glasovanje u parlamentu o izboru premijera koji će zamijeniti Shigerua Ishibu očekuje se 15. listopada.

Nova predsjednica LDP-a najvjerojatnije će naslijediti Ishibu na mjestu čelnika četvrtog najvećeg gospodarstva na svijetu jer je stranka, koja je vladala Japanom gotovo cijelo poslijeratno razdoblje, najveća u parlamentu. Ali to nije apsolutno sigurno jer su stranka i njezin koalicijski partner izgubili većinu u oba doma pod Ishibom u protekloj godini.

Takaichi, jedina žena među pet kandidata LDP-a, pobijedila je u završnom krugu glasanja umjerenijeg 44-godišnjeg Shinjira Koizumija, koji se borio za mjesto najmlađeg čelnika zemlje u modernom dobu. Bivša ministrica unutarnjih poslova, Sanae Takaichi nasljeđuje stranku u krizi.

Razne druge stranke, uključujući Demokratsku stranku za narod i antiimigracijsku Sanseito, neprestano odvlače birače, posebno mlađe, od LDP-a. "Nedavno sam čula oštre glasove iz cijele zemlje koji kažu da više ne znaju što LDP predstavlja", rekla je Takaichi u svom govoru prije drugog kruga glasovanja. "Vodi me taj osjećaj hitnosti. Željela sam pretvoriti tjeskobu ljudi oko njihovog svakodnevnog života i budućnosti u nadu", dodala je.

Takaichi, koja kaže da je njezin politički heroj prva britanska premijerka Margaret Thatcher, ponudila je oštriju viziju promjene od Koizumija.

Kao zagovornica strategije "abenomike" pokojnog premijera Shinza Abea, za poticanje gospodarstva agresivnom potrošnjom i labavom monetarnom politikom, prethodno je kritizirala povećanje kamatnih stopa Banke Japana.

Takva promjena politike mogla bi uplašiti ulagače zabrinute zbog visokog duga zemlje.

Takaichi je također spomenula mogućnost ponovnog sklapanja investicijskog sporazuma s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojim su smanjene njegove kaznene carine u zamjenu za japanska ulaganja koja podupiru porezni obveznici.

Njezini nacionalistički stavovi - poput redovitih posjeta svetištu Yasukuni posvećenom japanskim ratnim žrtvama, koje neki azijski susjedi smatraju simbolom militarizma - mogli bi razljutiti Južnu Koreju i Kinu.

Također se zalaže za reviziju japanskog pacifističkog poslijeratnog ustava i ove je godine predložila da Japan formira "sigurnosni savez" s Tajvanom, demokratski upravljanim otokom na koji Kina polaže pravo.

Ako bude izabrana, Takaichi je rekla da će redovitije putovati u inozemstvo od svog prethodnika kako bi širila vijest da se "Japan vratio!"