LIJEPA NAŠA TURISTIČKA

Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'

Piše 24sata,
Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'
Neki su iznajmljivači priznali da kriomice gase klime u apartmanima, koje su gosti ostavili upaljene, kad im gosti odu na plažu. Drugi se ljudi pak zgražaju nad takvim ponašanjem i mole ih da ostave goste na miru...

U jednoj grupi za iznajmljivanje apartmana u sezoni povela se rasprava o klima uređajima. Naime, dok jedni tvrde da vlasnik ne smije uvjetovati gostima korištenje klime, drugi kažu da bi povremeno trebalo provjeravati i gasiti klimu...

- Je li u redu da turist koji boravi u novom apartmanu kojeg je platio 70 eura upali klimu i ode na more? Nemam ništa protiv korištenja klime, ali zašto da vrti cijeli dan ako nema potrebe - pita se jedan vlasnik.

Ubrzo je dobio stotine odgovora. Neki su iznajmljivači priznali da kriomice gase klime kad im gosti odu na plažu. Drugi se pak zgražaju i mole ih da ostave goste na miru. Ima i onih koji kažu da korištenje klima uređaja dodatno naplaćuju. 

- Što vam je svima s tim klimama? Kao da se plaća 100 eura po danu ako je upaljena cijeli dan. Opće je poznato da manje troši ako je upaljena cijeli dan, nego da se svako malo gasi i pali. Neš ti troška - odgovorio je jedan komentator.

- Poznajem jedne ljude koji iznajmljuju apartmane i isto tako su gosti upalili klimu i nisu bili u apartmanu i u neko doba se vanjska jedinica zapalila. Sva sreća pa je vlasnik apartmana bio budan i to sve primijetio i budio goste da se ne poguše. Tako da razumijem i vlasnike apartmana da im baš nije svejedno kad gosti ostave nešto upaljeno i odu. Osobno kao gost uvijek sve gasim - iznio je svoje mišljenje drugi.

- Ljudi ja ne znam kakve vi to klime imate ako stan ne možete rashladiti u pet minuta kad dođete kući - komentirao je treći.

- Ne gase ako ne žele, ne pratim to uopće. Pa nek im bude ugodno kada dođu - kaže jedan iznajmljivač.

- Stvar je kućnog odgoja! Niti jedan električni uređaj ne ostavljam upaljen kada izlazim - rekla je jedna Hrvatica.

A što vi mislite o ovoj temi?

