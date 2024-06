Raspudić: 'Bartulica ima manire 50 Centa ili Grše. Upitnici su mi iznad glave kad ga vidim'

Samo mu je još falio debeli zlatni lanac oko vrata i kešom da maše, kao da gledam 50 Centa ili Gršu. Kao da nadbiskupa Bozanića vidite u prvom redu na koncertu Aleksandre Prijović, rekao je nezavisni zastupnik Nino Raspudić o Stjepi Bartulici za Otvoreno. Istaknuo je kako došlo do "čudnog miješanja registara", jer "Bartulica, onakav kakvog ga vidimo i znamo, nakon onakvog govora, odlazi u Ferrariju u maniri 50 Centa".



- Radilo se o pokušaju ironije koji nije bio najsretniji. Akteru te ironije - Bartulici - to ne stoji i očito da on nije bio autor tog vica. Stvar nije uspjela, ali onda su bile problematične stvari gdje se tu pokazuje krim-milje, kazao je.

Dodao je kako je s Bartulicom zadnji put razgovarao na kongresu koji je organizirao Jordan Peterson.



- A sad ga vidim u nekom kontekstu koji izgleda kao balkanski krim-milje, veliki upitnik ostaje iznad glave, upozorio je.



Osvrnuo se na Odbor za ljudska prava te rekao kako "oni sigurno neće dati ruku za Milorada Pupovca".



- Nedopustivo je da se poigrava sa saborskim odborima u ovoj njihovoj trgovini gdje kao nema 3P koalicije, ali de facto ima, kako da bude Pupovac sit i koalicija na broju. Posebno je bizarno da su ga htjeli utrapiti oporbi, dodao je.

Predsjednik kluba zastupnika Domovinskog pokreta Igor Peternel osvrnuo se na situaciju sa Stjepom Bartulicom koji je nakon osvajanja mjesta u EP-u sa skupa otišao Ferrarijem.





- I dosad sam se klonuo komentiranja tog slučaja jer ja nisam rođak gospodina Bartulice. Ja sam njegov stranački kolega, ne mogu komentirati kako je došao, otišao, kakvu imovinsku karticu ima i što posjeduju, rekao je te dodao da može komentirati njegovu politiku s kojom se većinom slaže te dodao kako su mu birači dali svoju podršku.



- Slažem se s gospodinom Penavom i Radićem da gospodin Bartulica mora detaljno oko toga obavijestiti javnost i odgovoriti na novinarska pitanja. To je u politici tako i mora se dogoditi. Danas je jedan dio objasnio, pročitao sam na portalima da se očitovao o tom slučaju. Pojasnio je gospodin Radić o čemu se tu radilo. Gospodin Bartulica je rekao da je proslavljao tu pobjedu. Morate sve staviti u kontekst, zaista je gospodin Bartulica bio izuzetno napadan. Hajka koja se vodila protiv njega se može usporediti samo s hajkom koja se vodila protiv gospođe Markić oko referenduma o braku. To su čak priznali neki političari koji se s Bartulicom ne slažu ideološki, dodao je.

Zastupnica SDP-a Ivana Marković kazala je kako je Bartuličin čin bio poruka građanima.



- Ja ne znam gospodina Bartulicu kao kolegu, ali ovo mogu komentirati s aspekta drugih građana. Za mene ovo nije dječja igra kako je danas rekao premijer. Mislim da je poruka bila jasna. Ferrari je bio poruka građanima "one dugove i račune koje mi ne može pokriti majka - pokrit će ih milje s kojim se družim", rekla je.



Ustvrdila je kako to nije bezazlena i bezvezna poruka građanima.



- Navodna hajka se stvorila jer gospodin Bartulica nije mogao objasniti nesrazmjer imovine. To su jednostavna pitanja na koje mi kao dužnosti - u svakom trenutku - moramo jasno komunicirati. Kad se zbroje prihodi i rashodi - ostane 38 eura za život i da se te stvari moraju jasno objasniti. Ono što je mene zaprepastilo u intervjuu danas su izjave "ne znam koji su to bili ljudi, ne provjeravam s kim se družim, bio sam pod nekim utjecajem". Mi govorimo o dužnosniku koji se kandidirao za neke izvršne funkcije pa postavljam pitanje kako će sutra donositi odluke i pod čiji će utjecaj pasti, dodala je.

Odgovarajuću na pitanje je li aktualno prijepodne bilo najlakše dosad, dijelom i zbog toga što DP služi kao gromobran HDZ-u, zastupnika HDZ-a Nikola Mažar ukazao je na dobre ekonomske rezultate.



- Mi smo i dalje u staroj situaciji jer smo pobjednici parlamentarnih izbora. Građani su obnovili povjerenje HDZ-u. Mi smo danas, što se tiče HDZ-a i parlamentarne većine imali uspješno aktualno prijepodne. Uspjeli smo sve ekonomske pokazatelje i sve ovo gdje Hrvatska sada ide, a vidjeli smo da je danas odobrena i peta rata bespovratnog kredita vezano za NPPO (822 milijuna eura) - vidimo gospodarski rast i najveću zaposlenost od 1997. godine, rekao je.





Istina je, kako kaže, "nikad manje pitanja za premijera, ali to je zato je oporbe u Saboru danas praktički nije bilo. Osvrnuo se i na predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u te dodao da se vidi oporba ili raspada, dijeli na nezavisne zastupnike ili su na unutarstranačkim izborima.

- HDZ će svoje izbore provesti na način jedan član - jedan glas neposredno 13. srpnja. Preko 217 tisuća članova HDZ-a će imati to demokratsko pravo, dodao je.