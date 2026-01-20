Raste broj kozmetičara, a neki zanati izumiru. 'Najveći izazov je manjak radne snage...'

Hrvatska obrtnička komora u utorak je predstavila pregled stanja u obrtništvu te realizirane i planirane aktivnosti, s ciljem unaprjeđenja uvjeta poslovanja za hrvatske obrtnike. Predstavnik je bio predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dalibor Kratohvil.

Na događanju su sudjelovali i predsjednici cehova/sekcija HOK-a ključni za provođenje razvojnih planova i stručnih događanja u novoj godini.

- Vesele nas ovi pokazatelji velikog broja otvorenih obrta. Mnogo 'malih' ljudi krenulo je u svijet obrtništva i gospodarstva. Obrtništvo u Hrvatskoj aktivno djeluje i stvara već 185 godina, a najveći izazov je manjak radne snage. Moram naglasiti i da obrtnici puno rade, puno izazova se može naći ispred njih, počevši od administracije. Imamo nekih tradicionalnih obrta koji izumiru, ali to je proces koji mora doći tijekom 200 godina postojanja.

Predsjednik Kratohvil osvrnuo se i na fiskalizaciju 2.0.

- Fiskalizacija 2.0 doživjela je puno anomalija koje smo uspjeli ublažiti. Cijelu prošlu godinu smo odgovorno radili na tome. Svi problemi koje smo imali s njom, početkom ove godine polako sjedaju na svoje mjesto. Organizirali smo brojne webinare, naš je cilj educirati i pomagati, kaže.

U prosincu 2025. godine otvoreno je bilo 133.640 obrta, što bilježi rast od 8,6 % u odnosu na 2024. godinu. Najveći rast tijekom posljednjih pet godina bilježi uslužno zanatstvo, a zatim ugostiteljstvo i turizam. Tu su i frizeri, kozmetičari, fitness te njega tijela.

Zaposlenih obrtnika i radnika bilo je ukupno 236.280. Dodaju i da raste broj žena u obrtništvu, kojih je bilo 50.450. Pozitivno je i što raste broj upisanih učenika u strukovne programe, a bilježi se brojka od 22.000 u posljednjih pet godina. Uvedena je modularna nastava, a za neka zanimanja ne postoje trogodišnji programi - pedikeri, bravari, fotografi, obućari, plinoinstalateri.

Najveći broj obrta i obrtnika je u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.