Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠE NEGO PROŠLOG RUJNA

Raste broj mirovinskih osiguranika. Evo koliko ih trenutačno ima u Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Raste broj mirovinskih osiguranika. Evo koliko ih trenutačno ima u Hrvatskoj
Šibenik: Umirovljenici ?ekaju ispred banke za podizanje mirovina | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U odnosu na 30. rujna 2024. godine osiguranika je bilo 2,66 posto odnosno 46.272 više, a u odnosu na kraj rujna 2023. godine njihov broj povećan je za 6,5 posto ili 109.084

Prvi podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za 30. rujna ove godine pokazuju da je broj osiguranika u odnosu na kraj rujna prošle godine povećan za 0,82 posto odnosno za 14.592 osiguranika te ih je na kraju ovogodišnjega rujna bilo 1.786.655.

U odnosu na 30. rujna 2024. godine osiguranika je bilo 2,66 posto odnosno 46.272 više, a u odnosu na kraj rujna 2023. godine njihov broj povećan je za 6,5 posto ili 109.084.

ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Prema djelatnostima, najviše osiguranika na kraju rujna ove godine bilo je u trgovini na veliko i malo, 243.839. U prerađivačkoj industriji bilo ih je 242.464,  građevinarstvu 155.766 i u obrazovanju 138.745.

Broj osiguranika na mirovinskom zavodu jedan je od pokazatelja kretanja zaposlenosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'
POLICIJA NA TERENU

STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'

Zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo...
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ

EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug

Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....
Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje
POZNATI I SIMPTOMI

Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

Roditelji čija su djeca primila obustavljeno BCG cjepivo trebaju biti oprezni i pratiti moguće simptome, dok HZJZ naglašava da nije potrebno provoditi preventivne preglede bez simptoma.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026