Raste broj oboljelih vezanih uz putovanje u Tursku - 24 ih je!

Povećava se broj ljudi pozitivnih na korona virus koji se dovode u vezu s turističkim putovanjem u Tursku, na koje je 09. ožujka zrakoplovom otišlo 167 ljudi iz cijele Hrvatske. Pozitivnih putnika i njihovih kontakata za sada je, prema dostupnim podacima, 24 u državi.

No to nisu potpuni podaci, s obzirom da ne znamo još koliko je oboljelih, vezanih uz to putovanje, u ovom trenutku na području Zagreba i Zagrebačke županije. Poslali smo upit za te podatke, ali ih još nismo dobili.

Foto: Reuters

Već od nedjelje znamo da u OB Slavonski Brod leži čovjek koji je bio turistički u Turskoj, a u utorak se ispostavilo da je nakon povratka zarazio i svoju suprugu, koja nije bila s njim na putovanju. Problem je postao znatno veći kada je, kako doznajemo, supruga, koja inače radi u jednom trgovačkom lancu, zarazila i tri svoje kolegice iz trgovine.

Novost je i da je oboljela putnica iz Požege, koja je kasnije, nakon povratka iz Turske, zarazila svoju majku. U utorak se doznalo i da u OB Zadar leži dvoje putnika koji su posjetili Tursku (inače su stanovnici Ličko-senjske županije) te da je i u OB Šibenik hospitaliziran jedan putnik. Od prije je poznato da se u OB Pula liječi šest putnika i troje ljudi koji su njihovi kontakti, i u KBC-u Rijeka je četvero putnika i jedan kontakt. Ministar Beroš nam je prije dva dana rekao kako broj oboljelih s turističkog putovanja raste te da će to biti jedan od bitnih faktora širenja bolesti, budući da putnika ima po cijeloj Hrvatskoj.