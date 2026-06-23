Raste broj požara, evo na što sve vatrogasci upozoravaju!

Prvi ovogodišnji toplinski val je u punom jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature, izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda velika opasnost od požara je prisutna u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Foto: HVZ

- Savjetujemo građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti:

1. Ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru.

2. Koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja.

3. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi.

4. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost, kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali.

5. Ne koristite dronove za snimanje požara, jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi.

6. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte - napisali su u priopćenju.

Foto: HVZ

Upozoravaju i da se u automobilima ne ostavljaju djeca ni kućni ljubimci zbog brze dehidracije, što dovodi i do smrti.

- Također, treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci jer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i smrti. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112. Kontakt osoba: Vedran Runjić, vedran.runjic@hvz.hr, 091/112-0013 - zaključili su.