Raste strah od Rusije u Europi. Špijuni upozoravaju: Mjesecima smo udaljeni od napada

Prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW) od 16. rujna 2026., Rusija prema Europi već vodi širu, koordiniranu kampanju koja nadilazi rat u Ukrajini. Ona uključuje sabotaže kritične infrastrukture, kibernetičke napade, požare i napade na obrambenu industriju, pokušaje atentata, pritisak na NATO-ov zračni i pomorski prostor te druge kinetičke i nekinetičke aktivnosti.

Moskva nastoji oslabiti europsku potporu Ukrajini, testirati reakcije NATO-a, izazvati političke podjele i postupno normalizirati ruske napade na europskom teritoriju.

Drugi ključni dio analize odnosi se na mogućnost ograničenog konvencionalnog ruskog napada na članicu NATO-a, osobito u Baltiku. ISW ne tvrdi da je takav napad neizbježan, nego upozorava da NATO mora računati i na scenarij u kojem bi Rusija pokušala zauzeti mali dio teritorija članice i time testirati političku spremnost saveza da zajednički odgovori.

Takav bi scenarij, prema analizi, mogao biti opasniji politički nego vojno, jer bi Rusija pokušala stvoriti nesuglasice oko odgovora NATO-a. ISW također upozorava da se ne treba previše oslanjati na procjene prema kojima Rusija ozbiljnu konvencionalnu prijetnju NATO-u može predstavljati tek oko 2029. ili 2030.; neke europske procjene razmatraju i kraće rokove, premda postoji velika neizvjesnost oko sposobnosti i namjera ruskih snaga.

U nizu intervjua provedenih u Pragu i Rigi, europski obavještajni čelnici iz Češke, Latvije i Švedske istaknuli su mogućnost skorašnjeg ruskog testiranja NATO saveza. Jedan od njih sugerirao je da bi potencijalni napad mogao uslijediti u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina, piše The Guardian.

Ovi izvori oglasili su se samo nekoliko dana nakon što je poljski premijer Donald Tusk rekao svom parlamentu kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija u narednim mjesecima mogla pokrenuti napad dronovima ili projektilima na teritorij NATO saveza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je sazvao hitan sastanak sa stranačkim čelnicima kako bi raspravili o sličnim upozorenjima, ocjenjujući ih vrlo ozbiljnima.