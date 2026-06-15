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TRAGEDIJA

Rastrojeni muškarac vikao na ulici u Splitu: Morali ga vezati, kasnije je preminuo u bolnici

Piše Ivan Štengl,
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Rastrojeni muškarac vikao na ulici u Splitu: Morali ga vezati, kasnije je preminuo u bolnici
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Uz policiju je stigla i Hitna pomoć, ali muškarac je odbio bilo kakvu suradnju. Policija je stoga bila prisiljena koristiti sredstva prisile i sredstva za vezivanje

Splitska policija u nedjelju je oko 22:40 sati dobila dojavu o rastrojenom muškarcu koji je trčao i vikao po sredini ceste na križanju ulica Zbora narodne garde i Poljičke ceste.

- Policijski službenici koji su izašli na mjesto događaja pronašli su ga u blizini. U rastrojenom stanju ležao je na zemljanoj površini. Utvrdili su da se radi o hrvatskom državljaninu rođenom 1985. godine - naveli su.

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Uz policiju je stigla i Hitna pomoć, ali muškarac je odbio bilo kakvu suradnju. Policija je stoga bila prisiljena koristiti sredstva prisile i sredstva za vezivanje.

- Nakon toga je odveden u bolnicu. Nakon što je stigao, izgubio je svijest i sat vremena nakon toga je preminuo. Nakon obdukcije znat će se točan uzrok smrti - naveli su.

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