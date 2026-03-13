Rastu noćenja i dolasci u Rijeci: Među turistima sve više mladih

Rijeku je u prva dva mjeseca ove godine posjetilo 20.887 turista koji su ostvarili 51.664 noćenja, što je 23 posto više turista i 10 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu Rijeka postaje sve popularnija među mlađim turistima. Podaci su to Turističke zajednice Grada Rijeka za siječanj i veljaču, prema kojima je stranih turista bilo 11.379 ili 16 posto više, a domaćih 9508 ili 33 posto više.

Strani turisti ostvarili su 33.802 noćenja, što je rast od dva posto, a domaći 17.861 noćenje ili 31 posto više nego u istom razdoblju lani. Turistička zajednica Grada Rijeke kaže da podaci pokazuju kako Rijeka postaje sve popularnija među mlađim putnicima, jer relativno najveći udjel noćenja, 25,8 posto, ostvaruju turisti u dobi od 19 do 30 godina, što potvrđuje rast popularnosti city break putovanja i kratkih urbanih boravaka.

Među stranim gostima najviše je bilo turista iz Italije, Slovenije, Srbije, Austrije, SAD-a, Njemačke i Mađarske, a raste i broj gostiju iz azijskih zemalja. Najviše noćenja bilo je privatnom smještaju koji ostvaruje 43,6 posto od ukupnih noćenja, dok je u hotelima bilo 39,6 posto od ukupnog broja noćenja. Prosječna duljina boravka iznosila je 2,47 dana - strani turisti u prosjeku borave u Rijeci 2,9 dana, a domaći 1,8 dana.

Iz riječke Turističke zajednice još ističu kako Rijeka zauzima izvrsno treće mjesto među najposjećenijim destinacijama u Hrvatskoj u segmentu obiteljskog smještaja u prva dva mjeseca 2026. godine, odmah iza Zagreba i Splita. Uz to, prema najnovijim turističkim rezultatima, Rijeka je među 10 najuspješnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, na sedmom mjestu po ukupnom turističkom prometu, što predstavlja jedan od najboljih početaka turističke godine.