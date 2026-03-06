Obavijesti

News

Komentari 1
'PREPORUKA JE NEUTEMELJENA'

Tonči Glavina odgovorio Srbiji: 'Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja za turiste'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tonči Glavina odgovorio Srbiji: 'Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja za turiste'
Split: Otvoren 5. Kongres obiteljskog smještaja | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Preporuka Republike Srbije svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku zbog najnovijih ratnih zbivanja na Bliskom istoku je neutemeljena, rekao je u petak ministar turizma i sporta Tonči Glavina

Admiral

Građanima Srbije itekako je važan dolazak u Hrvatsku, turistički i zbog posla, rekao je Glavina i istaknuo da ih samo u hrvatskom turizmu svake godine radi oko 20 tisuća te su na trećem mjestu među stranim radnicima. Glavina je tako odgovorio na pitanje novinara u Ministarstvu turizma i sporta (MINTS), nakon predstavljanja pravilnika o djelatnosti turističkih vodiča.

Rekao je da je građanima Srbije važan dolazak u Hrvatsku i jer tako dolaze u Europsku uniju te "u jednu od najsigurnijih zemalja na svijetu, istodobno jednu od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u svijetu, koja je i u samom vrhu po gospodarskom rastu posljednje tri-četiri godine, što potvrđuju i sve brojke".

NOVA PROVOKACIJA Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

Što se tiče važnosti dolaska u Hrvatsku zbog posla, ministar je istaknuo da građani Srbije koji borave u Hrvatskoj rade na mnogim poslovima, pa tako i u turizmu, a brojke njihovih turističkih dolazaka i noćenja u Hrvatskoj zadnje tri godine stalno rastu i to dvoznamenkastim postocima.

"Očekujemo da će se takav trend nastaviti i da odluka službene Srbije neće polučiti nikakvim efektom ni rezultatima. I prije je bilo takvih preporuka, a vidimo da nas građani Srbije prepoznaju kao jako interesantnu i povoljnu turističku destinaciju, ali i zemlju u koju vrlo rado dolaze raditi", poručio je Glavina.

Bez većeg usporavanja rezervacija

Osvrnuo i na trenutačno stanje rezervacija za Hrvatsku uslijed ratnih zbivanja na Bliskom istoku, ponovivši da za sada nema nekog većeg usporavanja rezervacija. 

Istaknuo je hrvatske prednosti u novoj situaciji, među kojima su blizina većini europskih tržišta odakle u Hrvatsku dolazi oko 80 posto ukupnog turističkog prometa, pri čemu gosti najviše dolaze cestovnim putem, a manje zračnim.

O ORUŽJU, NAFTI... Vučić o naoružavanju: 'Srbija je Hrvatskoj odavno meta...'
Vučić o naoružavanju: 'Srbija je Hrvatskoj odavno meta...'

Vjeruje i u dobar odaziv s dalekih tržišta, posebno iz SAD-a iz kojega se ove godine planiraju dvije izravne aviolinije - prema Dubrovniku i Splitu.

"Možda će ove godine i dio Europljana koji su planirali putovanja na daleke destinacije, zbog tih ratnih sukoba ostati u Europi i moguće doći u Hrvatsku. Turoperatori, avioprijevoznici i drugi nam za sada govore da su brojke i rezervacije za Hrvatsku stabilne i slične kao lani u ovo vrijeme", rekao je ministar.

S obzirom na nešto raniji Uskrs ove godine, početkom travnja, a lani je bio krajem, kaže da je nezahvalno još komentirati buking.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026