Više turista u Hrvatskoj u 2026. godini: Stiglo ih 610 tisuća

Više turista u Hrvatskoj u 2026. godini: Stiglo ih 610 tisuća
Split: Za cijelu zemlju upaljen je crveni alarm, a svi na ulicama su u potrazi za osvježenjima | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U prva dva mjeseca ostvareno je 1,6 milijuna noćenja, najviše ih je bilo u hotelima, a domaći turisti prednjače po udjelu

Hrvatsku je u prva dva mjeseca ove godine posjetilo 610 tisuća turista što je 3,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a oni su ostvarili 1,6 milijuna noćenja što je porast od 2,1 posto, prenosi  Hrvatska turistička zajednica (HTZ) podatke iz sustava eVisitor. Prema tim podacima, u dva prva mjeseca 2026. godine domaćih i stranih turista bilo je gotovo jednako, po 305 tisuća. Domaćih je bilo više za 6,5 posto, a stranih od oko 0,5 posto u odnosu na siječanj i veljaču prošle godine.

Strani turisti su ipak ostvarili više noćenja, iznad 974,1 tisuće, što je porast od 0,7 posto, dok je domaćih 646,4 tisuće registriranih noćenja 4,4 posto više.

Prema udjelu u ukupnim noćenjima u prva dva mjeseca 2026. godine, domaći turisti su na prvom mjestu među svim nacijama, a slijede Slovenci te turisti iz Bosne i Hercegovine i Austrije.

Hoteli u plusu, obiteljski smještaj u blagom minusu

Prema vrstama smještaja, 92 posto noćenja u siječnju i veljači 2026. godine ostvareno je u komercijalnim smještajnim objektima, a ostatak u nekomercijalnim.

Unutar komercijalnog smještaja, turisti su uobičajeno za zimsko vrijeme najviše birali hotele, u kojima je ostvareno 60 posto noćenja.

U obiteljskom smještaju bilo je 25 posto, a u kampovima oko četiri posto ukupnih noćenja, pri čemu su hoteli u plusu, a obiteljski smještaj u blagom minusu u odnosu na prva dva mjeseca prošle godine.

Prema županijama i regijama, najveći udjeli u ukupnim noćenjima u prva dva mjeseca 2026. godine pripadaju Zagrebu, a slijedi Rovinj.

Samo u veljači, turistički fizički promet prema podacima HTZ-a, bio je jači nego u istom lanjskom mjesecu - turista je došlo 4,2 posto više ili 337,1 tisuća, dok je noćenja bilo jedan posto više ili 838 tisuća.

