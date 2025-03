Rastu tenzije u Srbiji, sve je bliži veliki prosvjed u subotu, Vučić: To je napad na ustavni poredak

VIše od četiri mjeseca traju neprestani građanski prosvjedi diljem Srbije nakon tragedije u Novom Sadu i pada nadstrešnice. Poginulo je 15 ljudi, a među njima je bilo i djece. Studenti su blokirali fakultete, a nedavno i srpsku televiziju. Za subotu je najavljen najveći prosvjed do sada protiv vlasti Aleksandra Vučića.

Ulog je velik za obje strane. Vučić najavljuje crni scenarij u kojem je sve moguće, dok studenti obećavaju da neće biti incidenata. "15. za 15" slogan je prosvjeda, a kolone studenata, učenika i profesora već su krenule iz gotovo cijele Srbije prema Beogradu.

- Djeco, nemojte da vas Đilas, Milivojević i svi drugi iskorištavaju za svoje prljave političke ciljeve. Nemojte. To je moj zahtjev kao predsjednika Republike, ne zbog sebe. Jer predsjednika ne možete mijenjati. To vas molim, djeco, to vas molim, jer to morate znati - poručio je ranije Aleksandar Vučić za srpsku televiziju.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

Vučić već zna što će se dogoditi u subotu.

- Ovo je napad na ustavni poredak Republike Srbije u skladu s člancima 308. i 309. Ustava Republike Srbije. Za 308. propisana je kazna zatvora od 3 do 15 godina. Za 309. imate različita stajališta, ali ono osnovno - poticanje i poticanje na napad na ustavni poredak Srbije od 6 mjeseci do pet godina - rekao je Vučić i dodao da je skup u subotu protuzakonit.

Prema njegovim riječima, studenti će na okupljanju rasporediti redare, a navodno se i zna tko će i gdje ići s bakljama, jajima i drugim stvarima.

Foto: Radule Perisic/ATA Images/PIXSELL

- Pokušat ćemo sve one koji planiraju nasilje privesti prije skupa. Procjenjujem da će doći između 60.000 i 80.000 ljudi, možda i manje, iz cijele Srbije. To je veliki broj, a svi su psi u čoporu jaki. Krenut će iz četiri pravca: s Trga Republike, Novog Beograda, Autokomande, ali još nije sigurno za Šumarski fakultet - rekao je Vučić.

Pred polazak novosadski su studenti izdali priopćenje u kojemu su naveli kako oni nikada nisu pozivali na nasilje, za što ih optužuje srbijanska vlast. Oni ocjenjuju da vlast "uplašena pred snagom studentske pobune, putem režimskih medija stvara atmosferu straha, pozivajući na nasilje i izazivanje kolektivne panike.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

- Nama, studentima u blokadi, nasilje nikada nije bila opcija za kojom posežemo, nasilje je blisko vlasti. Omogućite mjerodavnim institucijama da rade svoj posao, ne dovodite u zabludu građane i ne tjerajte ih na radikalnije mjere - priopćili su novosadski studenti.

Naglašavaju da, ukoliko u subotu u Beogradu bude nereda, oni neće biti "instruirani i vođeni od strane studenata u blokadi".

U četvrtak se grupa od stotinjak nepoznatih ljudi okupila ispred ulaza u redakciju N1 i zabranila ulaz i izlaz iz zgrade, objavio je N1. Televizija je od početka masovnih prosvjeda u Srbiji na udaru režima.

Nakon blokade i rječkanja s protuprosvjednicima koji su se okupili kako bi izrazili podršku N1, Vučićevi pobornici i policija su se povukli i situacija se smiruje.