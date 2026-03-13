Rat na Bliskom istoku izlika je za trikove trgovaca: 'Naoružajte se znanjem i oprezom...'

U Splitu se u petak održala konferencija pod sloganom 'Osnažen potrošač, siguran potrošač'. Tom konferencijom Ministarstvo gospodarstva i HGK obilježavaju Svjetski dan potrošača, a u fokusu je novi zakon koji donosi stroža pravila za trgovce - sve u kontekstu prijeteće globalne ekonomske krize. Trgovci od sada moraju istaknuti najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana, piše Net.hr. Uvode se prava na popravak i stroža pravila za online recenzije, a cilj je osigurati da građani kupuju sigurnije, budu maksimalno zaštićeni na tržištu i informirani o osvojim pravima.

- Velika većina građana, njih više od 80 posto smatra da poznaje svoja prava, međutim ono što se ističe kao ranjiva skupina su nam umirovljenici, ali i mladi koji smatraju da ne poznaju dovoljno svoja prava, kazala je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Goran Romek istaknuo je ključnu ulogu potrošača.

- Ministarstvo gospodarstva nastoji dodatno ojačati zakonodavni okvir, dodatno podignuti svijest naših potrošača. Smatramo da potrošači bi trebali biti ravnopravno partneri i sa proizvođačima i prodavačima i da bi zajedno trebali kreirati jedno zdravo i snažno tržište, rekao je.

Povodom Svjetskog dana potrošača, o pravima i izazovima za hrvatske građane za RTL govorio je Vlado Biljarski, predsjednik udruge 'Splitski potrošač'.

Dok novi zakonski okvir donosi niz poboljšanja, neizvjesna situacija na svjetskim tržištima zahtijeva dodatan oprez i informiranost kako bi se izbjegle zamke nepoštenih poslovnih praksi. Biljarski ističe kako su izmjene poboljšale dosadašnje stanje, prvenstveno u smislu boljeg informiranja potrošača, smanjenja mogućnosti za nepoštene poslovne prakse te povećanja prekršajnih kazni za trgovce koji se ne pridržavaju pravila. Jedna od najznačajnijih novosti je olakšan raskid ugovora, koji se sada može obaviti jednim klikom.

Upozorava kako zakon ne adresira sve probleme s kojima se potrošači najčešće susreću. Najveći problem i dalje ostaje ostvarivanje prava u slučaju kupnje neispravnog proizvoda. Prema njegovim riječima, takvi se proizvodi gotovo automatski šalju na popravak, a potrošači vrlo teško ostvaruju pravo na zamjenu za novi proizvod ili na povrat novca, čak i kada se popravci nerazumno otežu i predstavljaju značajne neugodnosti.

Poremećaji na tržištu, potaknuti ratom na Bliskom istoku, već se osjećaju i u Hrvatskoj, a neizvjesnost oko cijena energenata budi strah od općeg rasta cijena. Biljarski upozorava da trgovci uvijek pokušavaju pronaći način da zaobiđu svoje zakonske obveze te očekuje da će se takvi pokušaji nastaviti i ubuduće. Potrošači se stoga moraju naoružati znanjem i oprezom.

Edukacija je i bila tema konferencije koja se održala povodom Svjetskog dana potrošača. Prema riječima Biljarskog, osnažen potrošač je onaj koji je dobro informiran i educiran.

- Potrošač koji pazi s kim stupa u ugovorni odnos i koji prouči ugovorne uvjete, u principu je zaštićeniji potrošač, zaključuje.