Beograd tako prelazi granicu klasičnih “obrambenih sposobnosti” i gura se među one koji žele agresivno dominirati prostorom daleko izvan državnih granica
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+
Tektonski pomak u Vučićevu arsenalu, a Hrvatska je bespomoćna. Ima ulogu statista
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić u luci Lora udivljeno gleda dva gumena čamca, koje proizvodi sposobni sin naftnog tajkuna i bivšega generala Čermaka, predstavljajući ih kao značajno pojačanje operativnih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice. Bit će. Ako nas čeka invazija raspamećenih lignji i krvi žednih tuna. Dan ranije u istočnom susjedstvu zbiva se tektonski pomak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku