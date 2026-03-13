Obavijesti

Tektonski pomak u Vučićevu arsenalu, a Hrvatska je bespomoćna. Ima ulogu statista

Beograd tako prelazi granicu klasičnih “obrambenih sposobnosti” i gura se među one koji žele agresivno dominirati prostorom daleko izvan državnih granica

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić u luci Lora udivljeno gleda dva gumena čamca, koje proizvodi sposobni sin naftnog tajkuna i bivšega generala Čermaka, predstavljajući ih kao značajno pojačanje operativnih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice. Bit će. Ako nas čeka invazija raspamećenih lignji i krvi žednih tuna. Dan ranije u istočnom susjedstvu zbiva se tektonski pomak.

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
PAO AMERIČKI AVION 4 mrtvih! Iran pustio brod kroz Hormuz
Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...

