'POVLAČENJE SNAGA...'

Rat ne prestaje: Zelenski odbio ruski ultimatum o Donbasu...

Piše HINA,
Rat ne prestaje: Zelenski odbio ruski ultimatum o Donbasu...
Foto: Eva Korinkova

Ukrajinski čelnik kazao je da se o teritorijalnim pitanjima može razgovarati nakon što se Rusija složi s prekidom vatre, a sigurnosna jamstva za Ukrajinu trebaju biti dio tih razgovora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je kazao da će odbaciti svaki ruski prijedlog koji bi uključivao povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbasa jer bi to  Kijevu oduzelo obrambene linije i otvorilo put Moskvi za daljnje ofenzive.

"Nećemo se povući iz Donbasa (koji uključuje ukrajinske regije Doneck i Luhansk)", rekao je predsjednik novinarima.  

Ukrajinski čelnik kazao je da se o teritorijalnim pitanjima može razgovarati nakon što se Rusija složi s prekidom vatre, a sigurnosna jamstva za Ukrajinu trebaju biti dio tih razgovora.

Govoreći uoči samita u petak na Aljasci između američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, Zelenskij je ponovio da Kijev mora biti uključen u svaki razgovor koji se tiče njegovog teritorija.

Iako Zelenski neće biti u petak u Anchorageu, Trump bi s njim virtualnim putem trebao razgovarati u srijedu. Videokonferencija u 15,00 sati trebala bi uključiti europske čelnike, Zelenskija, Trumpa i američkog potpredsjednika J. D. Vancea.

Trump je ranije nagovijestio da bi razmjena teritorija mogla biti dio potencijalnog mirovnog sporazuma.

Zelenski je rekao da Ukrajina još uvijek kontrolira oko 30 posto regije Doneck, odnosno oko 9000 četvornih kilometara, te da ima snažno utvrđene obrambene linije i kontrolira strateške uzvisine.

Svako povlačenje stvorilo bi "odskočnu dasku" za nove ruske ofenzive, rekao je, dodajući da bi Putin tada imao otvoren put prema regijama Harkiv, Zaporižje i Dnipropetrovsk.

Krimski poluotok, koji je Rusija okupirala kršeći međunarodno pravo 2014. već je „100 posto“ bio odskočna daska za napad na južnu Ukrajinu, istaknuo je Zelenskij.

On je također naglasio i da se "teritorijalna pitanja ne mogu odvojiti od sigurnosnih jamstava."

